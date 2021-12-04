У Норвегії співробітник з "омікроном" заразив на корпоративі половину вакцинованих колег

Напередодні вечірки співробітник повернувся з відрядження до Південної Африки. У третини заражених медики виявили саме штам "омікрон".

Близько половини людей, які завітали на різдвяну вечірку копаныъ Scatec в офісі в Осло (Норвегія), куди допускалися лише вакциновані співробітники, заразилися коронавірусом. Це сталося після того, як в одного з гостей святкування, котрий недавно повернувся з ПАР, було виявлено новий варіант "омікрон", повідомляє The New York Times з посиланням на органи охорони здоров'я норвезької столиці.

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За словами Тіне Равло, місцевого головного лікаря, яка брала участь у відстеженні спалаху, з-поміж 60 позитивних тестів, секвенованих на даний момент, від 15 до 20 показали наявність Omicron. Наразі перевірка решти тестів на новий штам триває.

"Ми очікуємо, що більшість з них покажуть наявність "омікрон"", – сказала лікарка.

Представник Scatec Стіан Тведе Карлсен стверджує, що на вечірку, яка відбулася в ресторані Louise у центрі Осло 26 листопада, пускали лише вакцинованих співробітників із негативним тестом на коронавірус. Загалом на ній було понад 120 гостей. Людина, яка заразила колег, незадовго до корпоративу повернулася з ПАР, куди літала до регіонального офісу в Кейптауні.

Примітно, що саме цього дня Всесвітня організація охорони здоров'я назвала Omicron "варіантом, що викликає занепокоєння", і багато країн почали закривати свої кордони для пасажирів із південної частини Африки, де його виявили.

Щоб стримати подальше поширення цього варіанту коронавірусу, норвезький уряд оголосив 2 грудня про додаткові обмеження в Осло та його околицях. Вони включають обов'язок носити маски скрізь, де неможливо підтримувати соціальну дистанцію, зокрема в метро та автобусах або в магазинах, по можливості, перейти на віддалену роботу, збиратися не більше 100 осіб в одному місці, за винятком театрів та інших місць із фіксованими сидіннями, де може бути до 600 осіб.

У ВООЗ повідомили, що "омікрон" несе в собі мутації, які, на думку вчених, можуть дозволити йому якнайшвидше поширюватися і викликати більше проривних інфекцій, хоча багато залишається невизначеним. Наразі випадки захворювання зареєстровані у понад 40 країнах, зокрема у США.

У зв'язку з поширенням нового штаму в уряді України заявили про те, що закриють в'їзд у країну представникам низки південноафриканських країн. До списку увійшли ПАР, Ботсвана, Мозамбік, Зімбабве, Набімія та інші держави.

Нагадаємо, генеральний директор компанії Moderna Стефан Бансель заявив, що існуючі вакцини навряд чи зможуть протистояти штаму "омікрон".