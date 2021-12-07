У Гонконгу виявили випадки зараження "Омікроном" людей, які не контактували один з одним

Двох людей поселили до карантинного готелю. Вони були щеплені двома дозами Pfizer, а перед приїздом до Гонконгу отримали негативний результат ПЛР-тесту.

Два випадки зараження новим штамом коронавірусу виявлено у карантинному готелі Гонконгу. При цьому один постоялець заразив "Омікроном" іншого, хоча вони не контактували один з одним. Випадок зараження описаний на сайті Центрів з контролю та профілактики захворювань США (CDC)

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Розслідуванням обставин інфікування зайнялися вчені Гонконзького університету. У своєму дослідженні вони повідомили, що один із гостей приїхав до Гонконгу з Канади 10 листопада, інший — на день пізніше з Південної Африки. Примітно, що обидва постояльці були вакциновані двома дозами Pfizer – один з них отримав друге щеплення 25 травня, інший щепився другою дозою 4 червня. За 72 години до вильоту вони зробили ПЛР-тест, який не виявив зараження коронавірусом. Після прибуття в Гонконг обидва туристи були направлені на карантинне поселення в готель, де вони проживали в номерах навпроти одного.

А вже 13 листопада в одного з постояльців виявили зараження CОVID-19, після чого його госпіталізували. За кілька днів у другого постояльця ПЛР-тест показав позитивний результат. Повідомляється, що, крім них, на поверсі готелю проживало ще 12 осіб, але в жодного з них не виявили зараження коронавірусом.

Під час перегляду камер було встановлено, що двоє постояльців не виходили зі своїх кімнат та не контактували один з одним, з чого вчені зробили висновок, що зараження сталося повітряним шляхом у коридорі готелю.

За словами вчених, незважаючи на те, що епідеміологічні особливості штаму "Омікрон" ще належить повністю охарактеризувати та визначити, вже зараз можна говорити про високу патогенність та безпрецедентну здатність до множинних мутацій.

Експерти зазначають, що поки невідомо, чи могли ці виявлені мутації вплинути на ефективність вакцин, що нині існують, проте виявлення передачі варіанту "Омікрону" між двома повністю вакцинованими людьми в коридорі карантинного готелю вказало на цю потенційну проблему.

Раніше повідомлялося, що в Норвегії співробітник компанії Scatec, який повернувся з ПАР, заразив на корпоративі своїх колег, які були повністю вакциновані. У половини гостей пізніше виявили зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон".