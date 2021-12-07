Руководитель крымского "Аэрофлота" покончил с собой накануне встречи со своим начальством в Москве

В кармане Роберта Валеева обнаружили предсмертную записку, в которой он обвиняет двух людей в "распиле" бюджета "Аэрофлота".

Утром 7 декабря стало известно, что руководитель крымского отделения компании "Аэрофлот" Роберт Валеев покончил с собой. Как сообщает "Комсомольская правда", перед смертью он оставил прощальную записку.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В сообщении говорится, самоубийство Валеев совершил 5 декабря в своем офисе, который расположен рядом с аэропортом, а за несколько дней до смерти, он поручил отключить в нем все камеры.

Также известно, что в этот день он планировал лететь в командировку в Москву на встречу со своим руководством, но вместо этого, он закрылся в своем кабинете и попросил его не беспокоить.

По словам сотрудников "Аэрофлота", его видели живым в последний раз около 14:30. Через два часа они пытались достучаться к нему в кабинет, но не услышав ответа, выбили дверь и обнаружили Валеева мертвым.

В его кармане нашли предсмертную записку, в которой он попрощался с семьей, и обвинил в своей смерти двух чиновников, которые хотели через него "поделить" бюджет "Аэрофлота".

Тело Валеева было отправлено на вскрытия на экспертизу, для выяснения причины смерти, а все материалы отправили в районный следственный отдел Симферополя. Официальных комментариев по данному происшествию пока нет.

Ранее сообщалось, что на борту российского самолета один из пассажиров в туалете покончил с собой. Как оказалось, мужчина, отдыхавший на курорте в Египте, был психчески нездоров.