Керівник кримського "Аерофлоту" наклав на себе руки напередодні зустрічі зі своїм начальством у Москві

У кишені Роберта Валєєва виявили передсмертну записку, у якій він звинувачує двох людей у "розпилі" бюджету "Аерофлоту".

Уранці 7 грудня стало відомо, що керівник кримського відділення компанії "Аерофлот" Роберт Валєєв наклав на себе руки. Як повідомляє "Комсомольська правда", перед смертю він залишив прощальну записку.

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У повідомленні йдеться, що самогубство Валєєв скоїв 5 грудня у своєму офісі, який розташований поряд із аеропортом, а за кілька днів до смерті він доручив відключити в ньому всі камери.

Також відомо, що цього дня він планував летіти у відрядження до Москви на зустріч зі своїм керівництвом, але натомість він закрився у своєму кабінеті та попросив його не турбувати.

За словами співробітників "Аерофлоту", його бачили живим востаннє близько 14:30. Через дві години вони намагалися достукатися до нього в кабінет, але, не почувши відповіді, вибили двері та виявили Валєєва мертвим.

У його кишені знайшли передсмертну записку, у якій він попрощався з сім'єю, та звинуватив у своїй смерті двох чиновників, які хотіли через нього "поділити" бюджет "Аерофлоту".

Тіло Валєєва було відправлено на розтин на експертизу, для з'ясування причин смерті, а всі матеріали відправили до районного слідчого відділу Сімферополя. Офіційних коментарів щодо цієї події поки що немає.

Раніше повідомлялося, що на борту російського літака один із пасажирів у туалеті наклав на себе руки. Як виявилося, чоловік, який відпочивав на курорті в Єгипті, був психічно нездоровий.