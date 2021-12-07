Электрик из Германии кастрировал мазохистов за деньги, один из пострадавших умер

На сайтах садомазохистской тематики подсудимый предлагал удалить тестикулы. Своим жертвам он представлялся квалифицированным медработником.

Суд в Германии признал жителя города Маркт-Швабен (земля Бавария) виновным в нападении с отягчающими обстоятельствами. 67-летний электрик удалил тестикулы нескольким мужчинам, которые его об этом попросили. Один из них умер. Об этом сообщает Associated Press.

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Окружной суд в Мюнхене осудил ответчика на 8,5 лет тюремного заключения. Следствие не называет его имени по соображениям безопасности.

На суде подсудимый признал, что предлагал провести процедуру "кастрации" на сайтах садомазохистской тематики. За удаление тестикул несколько мужчин платили ему деньги.

Он сообщил, что своим жертвам представлялся квалифицированным медработником, а операции проводил на своем кухонном столе.

С 2018 по 2020 год баварский электрик кастрировал или частично ампутировал гениталии восьми местных жителей. Но вину в смерти одного из них, который умер спустя несколько дней после процедуры, он взять на себя отказался. По прошествии трех недель полицейские нашли тело погибшего в ящике.

Сторона обвинения требовала 11 лет тюрьмы за нанесение тяжких телесных повреждений. В свою очередь, адвокаты просили суд осудить обвиняемого не больше чем на семь лет лишения свободы.

Ранее Фокус сообщал, что в Германии мужчина убил троих детей и жену из-за фальшивого COVID-сертификата. Он застрелился сам, но в предсмертной записке сообщил, что якобы опасался возможного ареста за подделку сертификата о вакцинации и что детей у него из-за этого могли отобрать.