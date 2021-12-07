Електрик із Німеччини кастрував мазохістів за гроші, один із постраждалих помер

На сайтах садомазохістської тематики підсудний пропонував видалити сім'яні залози. Своїм жертвам він представлявся кваліфікованим медпрацівником.

Суд у Німеччині визнав жителя міста Маркт-Швабен (земля Баварія) винним у нападі з обтяжливими обставинами. 67-річний електрик видалив сім'яні залози кільком чоловікам, які про це попросили. Один із них помер. Про це повідомляє Associated Press.

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Окружний суд у Мюнхені засудив відповідача на 8,5 років ув'язнення. Слідство не називає його імені з міркувань безпеки.

На суді підсудний визнав, що пропонував провести процедуру "кастрації" на сайтах садомазохістської тематики. За видалення сім'яних залоз кілька чоловіків платили йому гроші.

Він повідомив, що своїм жертвам представлявся кваліфікованим медпрацівником, а операції проводив на своєму кухонному столі.

З 2018 до 2020 року баварський електрик кастрував або частково ампутував геніталії восьми місцевих жителів. Але провину в смерті одного з них, який помер за кілька днів після процедури, він узяти на себе відмовився. Через три тижні поліцейські знайшли тіло загиблого в ящику.

Сторона звинувачення вимагала 11 років ув'язнення за завдання тяжких тілесних ушкоджень. Водночас адвокати просили суд засудити обвинуваченого не більше ніж на сім років позбавлення волі.

Раніше Фокус повідомляв, що в Німеччині чоловік убив трьох дітей і дружину через фальшивий COVID-сертифікат. Він застрелився сам, але в передсмертній записці повідомив, що нібито побоювався можливого арешту за підробку сертифіката про вакцинацію і що дітей через нього могли забрати.