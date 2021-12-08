Токио планирует разрешить однополые браки в 2022 году

Это вторая страна в азиатском регионе, где легализуют регистрацию однополых пар. Первым был Тайвань.

Правительство столицы планирует ввести однополые браки с апреля следующего года. Такое решение было принято после местных выборов, в результате которых 57% респондентов приняли нововведения.

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Об этом сообщает CNN.

"С точки зрения улучшения понимания сексуального разнообразия, а также уменьшения проблем, с которыми сталкиваются ЛГБТК+, мы изложим основные принципы внедрения однополой системы партнерства в следующем году", — сказала губернатор японской столицы Юрико Койке на заседании ассамблеи.

Некоторые регионы Токио уже признают однополые пары, что предоставляет им те же права, что и в гетеросексуальных супругах. Однако некоторые ЛГБТК+ люди все еще сталкиваются с неравенством, когда дело доходит до финансовых дел.

"Это важный шаг для Японии, — сказал Маса Янагисава, руководитель Prime Services Japan в Goldman Sachs, который также входит в совет кампании "Брак для всех". — Надеюсь, это будет иметь эффект домино на другие органы местного самоуправления".

Недавно мы писали, что трансгендеры в Украине против нового законодательства об изменении пола. Их брак аннулируется, если один из супругов сменит гендер.