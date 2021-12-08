Токіо планує дозволити одностатеві шлюби у 2022 році

Це друга країна в азійському регіоні, де легалізують реєстрацію одностатевих пар. Першим був Тайвань.

Уряд столиці планує запровадити одностатеві шлюби з квітня наступного року. Таке рішення було прийнято після місцевих виборів, в результаті яких 57% респондентів схвалили нововведення.

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Про це повідомляє CNN.

"З точки зору покращення розуміння сексуальної різноманітності, а також зменшення проблем, з якими стикаються ЛГБТК+, ми викладемо основні принципи запровадження одностатевої системи партнерства у наступному році", — сказала губернаторка японської столиці Юріко Койке на засіданні асамблеї.

Деякі регіони Токіо вже визнають одностатеві пари, що надає їм ті самі права, що й в гетеросексуальних подружжях. Однак деякі ЛГБТК+ люди все ще стикаються з нерівністю, коли справа доходить до фінансових справ.

"Це важливий крок для Японії, — сказав Маса Янагісава, керівник Prime Services Japan у Goldman Sachs, який також входить до ради кампанії "Шлюб для всіх". — Сподіваюся, це матиме якийсь ефект доміно на інші органи місцевого самоврядування".

Нещодавно ми писали, що трансгендери в Україні проти нового законодавства про зміну статі. Їхній шлюб анулюється, якщо один із подружжя змінить гендер.