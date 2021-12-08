Очки с одной дужкой, болгарка и отвертка в ножнах: список вещей, изъятых после стрельбы в Москве

В вещах Сергея Глазова, открывшего стрельбу по людям в МФЦ, инструментов и хлама оказалось больше, чем оружия

Стал известен список вещей, обнаруженных у Сергея Глазова — мужчины, открывшего огонь по людям в московском МФЦ. Об этом сообщает Коммерсант.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Мир" в Facebook Подписаться

Ножа, как сообщалось ранее, у преступника не обнаружили. Вместо них в ножнах находилась отвертка. Провода, торчавшие из сумки злоумышленника, правоохранители изначально приняли за бомбу. Однако это оказались соединенные между собой 12 батареек. Еще в сумке находились очки с одной дужкой, USB-фонарик, ручка, зажигалка, наушники черного цвета, металлический колпачок, два металлических розовых цилиндра, резиновая круглая прокладка черного цвета, две батарейки, USB-провод, сумка коричневого цвета, металлический стержень, фрагменты бумаги и платежного документа, аккумуляторная болгарка с аккумулятором, диск для болгарки, ключ от болгарки, два провода черно-красного цвета, набор ключей-шестигранников, металлическая отвертка с насадками, рожковый ключ, ключи.

Следователи предполагают, что инструменты преступник мог похитить у ремонтников ГБУ "Жилищник", которое находится в том же здании, где бывший разведчик устроил расправу.

Кроме того, у стрелка при себе была наличность: 50 купюр достоинством €100, четыре купюры по 5 тыс. руб. каждая, семь — по $50, 25 купюр достоинством €200, 34 купюры по €500, 97 стодолларовых банкнот, а также монеты.

Из боеприпасов у злоумышленника на момент задержания оставалось три патрона в пистолете и более 20 патронов при себе.

Сразу допросить мужчину не удалось — на момент задержания он находился в невменяемом состоянии. О своем преступлении стрелок рассказал на следующий день, пишет портал "Реальное время": "Я пришел получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел ее надевать, я в эти санитарные правила не верю".

Психическое состояние Сергея Глазова предстоит определить судмедэкспертизе. А на сегодняшний день журналистам "RT" удалось выяснить, что он уже имел проблемы и с оружием, и с медициной: в 2009 году при увольнении со службы Глазов якобы отказался сдать оружие, из-за чего был отправлен на медосвидетельствование.

Ране Фокус сообщал, что центре предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы 45-летний экс-военнослужащий расстрелял 2 человек и ранил 4, включая 10-летнюю девочку.