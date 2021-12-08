Окуляри з однією дужкою, болгарка та викрутка в піхвах: список речей, вилучених після стрілянини в Москві

У речах Сергія Глазова, який відкрив стрілянину по людях у БФЦ, інструментів і мотлоху виявилося більше, ніж зброї.

Став відомий список речей, знайдених у Сергія Глазова — чоловіка, котрий відкрив вогонь по людях у московському БФЦ. Про це повідомляє "Коммерсант".

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Ножа, як повідомлялося раніше, у злочинця не знайшли. Замість них у піхвах знаходилася викрутка. Дріт, що стирчав із сумки зловмисника, правоохоронці спочатку сприйняли за бомбу. Однак це виявилися з'єднані між собою 12 батарейок. Ще в сумці знаходилися окуляри з однією дужкою, USB-ліхтарик, ручка, запальничка, навушники чорного кольору, металевий ковпачок, два металеві рожеві циліндри, гумова кругла прокладка чорного кольору, дві батарейки, USB-дріт, сумка коричневого кольору, металевий стрижень, фрагменти паперу та платіжного документа, акумуляторна болгарка з акумулятором, диск для болгарки, ключ від болгарки, два дроти чорно-червоного кольору, набір ключів-шестигранників, металева викрутка з насадками, ріжковий ключ, ключі.

Слідчі припускають, що інструменти злочинець міг викрасти у ремонтників ДБУ "Житловик", що знаходиться в тому самому будинку, де колишній розвідник влаштував розправу.

Крім того, в стрільця при собі була готівка: 50 купюр номіналом €100, чотири купюри по 5 тис. руб. кожна, сім — по $50, 25 купюр номіналом €200, 34 купюри по €500, 97 стодоларових банкнот, а також монети.

З боєприпасів у зловмисника на момент затримання залишалося три патрони в пістолеті та понад 20 набоїв при собі.

Одразу допитати чоловіка не вдалося — на момент затримання він перебував у неосудному стані. Про свій злочин стрілок розповів наступного дня, пише портал "Реальний час": "Я прийшов отримувати паспорт, а мені фактично відмовили у видачі, почали вимагати вдягти маску, а я не хотів її надягати, я в ці санітарні правила не вірю".

Психічний стан Сергія Глазова належить визначити судмедекспертизу. А на сьогодні журналістам "RT" вдалося з'ясувати, що він уже мав проблеми і зі зброєю, і з медициною: у 2009 році під час звільнення зі служби Глазов нібито відмовився здати зброю, через що був відправлений на медогляд.

Раніше Фокус повідомляв, що центр надання державних і муніципальних послуг БФЦ "Рязанський" на південному сході Москви 45-річний ексвійськовослужбовець розстріляв 2 людей і поранив 3, враховуючи 10-річну дівчинку.