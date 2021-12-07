У Москві ексрозвідник розстріляв 2 людей і поранив 3, враховуючи 10-річну дівчинку (фото, відео)

45-річний чоловік відкрив стрілянину через прохання вдягти маску.

НП сталася в центрі надання державних і муніципальних послуг БФЦ "Рязанський" на південному сході Москви, повідомляє Інтерфакс.

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Мер столиці РФ Сергій Собянін підтвердив, що загинули двоє людей, ще троє, зокрема 10-річна дівчинка, отримали поранення і були госпіталізовані. Озброєного зловмисника вже затримали.

"Приношу співчуття постраждалим і сім'ям загиблих. Лікарі роблять все можливе з надання допомоги пораненим", — повідомив Сергій Собянін у своєму Twitter.

Стрілком виявився 45-річний мешканець Москви. За даними журналістів, чоловік відкрив стрілянину в московському МФЦ на тлі побутового конфлікту. Відвідувача Багатофункціонального центру "Рязанський" попросили одягнути захисну маску в приміщенні, а він у відповідь дістав зброю і почав стріляти по людях.

[ + – ] Стрілянина в Москві в БФЦ "Рязанський"

Портал Readovka повідомляє, що людиною, котра застрелила двох людей у БФЦ "Рязанський", є Сергій Глазов — колишній офіцер Служби зовнішньої розвідки Росії. 45-річний чоловік проходив службу у військовій частині 33949, під найменуванням якої приховується вається один із підрозділів СЗР РФ.

[ + – ] Колишній військовослужбовець розвідки СЗР РФ Сергій Глазов

Крім пістолета "Глок", у Сергія Глазова при собі знайшли сумку з дротами, яку відправили на експертизу.

Поліцейські інформують, що під час затримання чоловік був не в собі — розповідав силовикам про світову змову та пандемію COVID-19.

[ + – ] Колишній військовослужбовець розвідки СЗР РФ Сергій Глазов

За фактом стрілянини БФЦ "Рязанський" Слідчий комітет РФ відкрив дві кримінальні справи — "Вбивство двох і більше осіб" і "Незаконний обіг зброї". Затриманому 45-річному Сергію Глазову загрожує довічне ув'язнення.

Загиблі в БФЦ "Рязанський" у Москві:

Олександр Рузієв, 40 років:

Володимир Шеменєв, 34 роки.

[ + – ] Стрілянина в Москві в БФЦ "Рязанський"

Зазначимо, схожий інцидент зі стріляниною стався у метро Харкова. Ексспівробітник податкової міліції застосував зброю до групи студентів, які не послухали його зауваження щодо носіння захисних масок. Унаслідок стрілянини постраждала одна людина, яку з пораненням госпіталізували.

Також Фокус розповідав, що біля однієї зі шкіл Москви відбулася стрілянина. 17-річний Олександр Соболєв переліз через паркан на територію школи №1260, зробив постріл у повітря та втік із місця НП.