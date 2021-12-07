В Москве экс-разведчик расстрелял 2 человек и ранил 3, включая 10-летнюю девочку (фото, видео)

45-летний мужчина открыл стрельбу из-за просьбы надеть маску.

ЧП произошло в центре предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ "Рязанский" на юго-востоке Москвы, сообщает Интерфакс.

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Мэр столицы РФ Сергей Собянин подтвердил, что погибли два человека, еще трое, в том числе 10-летняя девочка, получили ранения и были госпитализированы. Вооруженного злоумышленника уже задержали.

"Приношу соболезнования пострадавшим и семьям погибших. Врачи делают все возможное по оказанию помощи раненым", — сообщил Сергей Собянин в своем Twitter.

Стрелком оказался 45-летний житель Москвы. По данным журналистов, мужчина открыл стрельбу в московском МФЦ на фоне бытового конфликта. Посетителя Многофункционального центра "Рязанский" попросили надеть защитную маску в помещении, а он в ответ достал оружие и начал стрелять по людям.

[ + – ] Стрельба в Москве в МФЦ "Рязанский"

Портал Readovka сообщает, что застрелившим двух человек в МФЦ "Рязанский" является Сергей Глазов — бывший офицер Службы внешней разведки России. 45-летний мужчина проходил службу в воинской части 33949, под наименованием которой скрывается одно из подразделений СВР РФ.

[ + – ] Бывший военнослужащий разведки СВР РФ Сергей Глазов

Помимо пистолета "Глок", у Сергея Глазова при себе обнаружили сумку с проводами. которую отправили на экспертизу.

Полицейские информируют, что при задержании мужчина был не в себе — рассказывал силовикам про мировой заговор и пандемию COVID-19.

[ + – ] Бывший военнослужащий разведки СВР РФ Сергей Глазов

По факту стрельбы МФЦ "Рязанский" Следственный комитет РФ открыл два уголовных дела — "Убийство двух и более лиц" и "Незаконный оборот оружия". Задержанному 45-летнему Сергею Глазову грозит пожизненное тюремное заключение.

Погибшие в МФЦ "Рязанский" в Москве:

Александр Рузиев, 40 лет

Владимир Шеменев, 34 года.

[ + – ] Стрельба в Москве в МФЦ "Рязанский"

Отметим, похожий инцидент со стрельбой произошел в метро Харькова. Экс-сотрудник налоговой милиции применил оружие к группе студентов, которые не послушали его замечание по поводу ношения защитных масок. В результате стрельбы пострадал один человек, которого с ранением госпитализировали.

Также Фокус рассказывал, что возле одной из школ Москвы произошла стрельба. 17-летний Александр Соболев перелез через забор на территорию школы №1260, произвел выстрел в воздух и скрылся с места ЧП.