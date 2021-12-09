Ученые из Гонконга создали "нержавейку", убивающую коронавирус, грипп и кишечную палочку (фото)

Из бактерицидного сплава можно изготавливать кнопки для лифтов, дверные ручки, поручни и перила, что позволит сократить расходы на дезинфекцию.

Исследователи из Гонконга заявляют, что им удалось разработать нержавеющую сталь, которая убивает коронавирус за несколько часов. Это очередной инструмент из тех, которые ученые по всему миру создают для борьбы пандемией. Об этом сообщает NDTV.

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Группа исследователей из Университета Гонконга 25 ноября опубликовала отчет о своих опытах. Сообщается, что недавно разработанный сплав в течение трех часов уничтожает коронавирус SARS-CoV-2 с эффективностью 99,75%. Результат на уровне 99,99% достигается за шесть часов.

Сейчас гонконгские исследователи сотрудничают с промышленными компаниями, чтобы протестировать этот сплав, из которого в теории могут изготавливаться стальные детали, такие как кнопки в лифтах, дверные ручки и перила.

[ + – ] Исследователи из Гонконга, создавшие защитный сплав

Если эта инновация и на практике окажется эффективной и недорогой в производстве, существенно сократятся расходы на дезинфекцию мест общественного транспорта. Среди прочего, это остановки, вокзалы, аэропорты и другие общественные места, например кинотеатры и стадионы.

[ + – ] Деталь, изготовленная из нового сплава

В опубликованном исследовании отмечается, что антимикробные свойства сплава сохраняются длительное время, даже если он повреждается во время эксплуатации. Сплав может производиться посредством существующих металлургических технологий без значительных затрат.

Без дезинфекции коронавирус может оставаться на поверхностях больше двух дней.

[ + – ] Дезинфекция коронавируса

Сезонный грипп, кишечная палочка

Ученые подали заявку, чтобы запатентовать свое открытие. По их словам, сплав, в котором используется медь и нержавеющая сталь, может защитить и от других инфекционных заболеваний, например от вирусов обычного гриппа и кишечной палочки, вызывающей пищевые отравления.

Коронавирусной инфекцией заразилось более 266 млн человек по всему миру, и больше 5,2 млн умерли, у выздоровевших наблюдаются продолжительные побочные эффекты.

Ранее Фокус сообщал, что израильские ученые нашли способ уничтожить коронавирус в течение 2 секунд — с помощью миллиметровых волн, которые практически моментально нейтрализуют вирус на различных поверхностях.