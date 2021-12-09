Учені з Гонконгу створили "нержавійку", що вбиває коронавірус, грип і кишкову паличку (фото)
З бактерицидного сплаву можна виготовляти кнопки для ліфтів, дверні ручки, поручні та перила, що дозволить скоротити витрати на дезінфекцію.
Дослідники з Гонконгу заявляють, що їм вдалося розробити неіржавну сталь, яка вбиває коронавірус за кілька годин. Це черговий інструмент із тих, які вчені у всьому світі створюють для боротьби з пандемією. Про це повідомляє NDTV.
Група дослідників з Університету Гонконга 25 листопада опублікувала звіт про свої досліди. Повідомляється, що нещодавно розроблений метал протягом трьох годин знищує коронавірус SARS-CoV-2 з ефективністю 99,75%. Результат на рівні 99,99% досягається за шість годин.
Зараз гонконзькі дослідники співпрацюють з промисловими компаніями, щоб протестувати цей сплав, з якого теоретично можуть виготовлятися сталеві деталі, такі як кнопки в ліфтах, дверні ручки та поручні.
Якщо ця інновація і на практиці виявиться ефективною і недорогою у виробництві, суттєво скоротяться витрати на дезінфекцію місць громадського транспорту. Серед іншого, це зупинки, вокзали, аеропорти й інші громадські місця, наприклад, кінотеатри та стадіони.
В опублікованому дослідженні наголошується, що антимікробні властивості сплаву зберігаються тривалий час, навіть якщо він ушкоджується під час експлуатації. Сплав може вироблятися у вигляді наявних металургійних технологій без значних витрат.
Без дезінфекції коронавірус може залишатися на поверхнях понад два дні.
Сезонний грип, кишкова паличка
Учені подали заявку, щоб запатентувати відкриття. За їхніми словами, сплав, у якому використовується мідь і неіржавна сталь, може захистити і від інших інфекційних захворювань, наприклад, від вірусів звичайного грипу та кишкової палички, що викликає харчові отруєння.
Коронавірусною інфекцією заразилося понад 266 млн людей по всьому світу, і понад 5,2 млн померли, у тих, хто одужав, спостерігаються тривалі побічні ефекти.
Раніше Фокус повідомляв, що ізраїльські вчені знайшли спосіб знищити коронавірус протягом 2 секунд — за допомогою міліметрових хвиль, які практично миттєво нейтралізують вірус на різних поверхнях.