Учені з Гонконгу створили "нержавійку", що вбиває коронавірус, грип і кишкову паличку (фото)

З бактерицидного сплаву можна виготовляти кнопки для ліфтів, дверні ручки, поручні та перила, що дозволить скоротити витрати на дезінфекцію.

Дослідники з Гонконгу заявляють, що їм вдалося розробити неіржавну сталь, яка вбиває коронавірус за кілька годин. Це черговий інструмент із тих, які вчені у всьому світі створюють для боротьби з пандемією. Про це повідомляє NDTV.

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Група дослідників з Університету Гонконга 25 листопада опублікувала звіт про свої досліди. Повідомляється, що нещодавно розроблений метал протягом трьох годин знищує коронавірус SARS-CoV-2 з ефективністю 99,75%. Результат на рівні 99,99% досягається за шість годин.

Зараз гонконзькі дослідники співпрацюють з промисловими компаніями, щоб протестувати цей сплав, з якого теоретично можуть виготовлятися сталеві деталі, такі як кнопки в ліфтах, дверні ручки та поручні.

[ + – ] Дослідники з Гонконгу створили захисний сплав

Якщо ця інновація і на практиці виявиться ефективною і недорогою у виробництві, суттєво скоротяться витрати на дезінфекцію місць громадського транспорту. Серед іншого, це зупинки, вокзали, аеропорти й інші громадські місця, наприклад, кінотеатри та стадіони.

[ + – ] Деталь, виготовлена з нового сплаву

В опублікованому дослідженні наголошується, що антимікробні властивості сплаву зберігаються тривалий час, навіть якщо він ушкоджується під час експлуатації. Сплав може вироблятися у вигляді наявних металургійних технологій без значних витрат.

Без дезінфекції коронавірус може залишатися на поверхнях понад два дні.

[ + – ] Дезінфекція коронавірусу

Сезонний грип, кишкова паличка

Учені подали заявку, щоб запатентувати відкриття. За їхніми словами, сплав, у якому використовується мідь і неіржавна сталь, може захистити і від інших інфекційних захворювань, наприклад, від вірусів звичайного грипу та кишкової палички, що викликає харчові отруєння.

Коронавірусною інфекцією заразилося понад 266 млн людей по всьому світу, і понад 5,2 млн померли, у тих, хто одужав, спостерігаються тривалі побічні ефекти.

Раніше Фокус повідомляв, що ізраїльські вчені знайшли спосіб знищити коронавірус протягом 2 секунд — за допомогою міліметрових хвиль, які практично миттєво нейтралізують вірус на різних поверхнях.