В Узбекистане чиновников Минкульта обязали носить тюбетейки (видео)

Глава ведомства показал, как теперь выглядит рабочий процесс в минкульте, и добавил, что своей культурной ценности не утратили также чапаны (халаты) из бекасама и шелковые пояса. Сам чиновник пока носит костюм.

Министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков обязал работников своего министерства носить на работе национальный головной убор дуппи (тюбетейку). Об этом Назарбеков сказал в видеообращении, которое опубликовано Telegram.

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Таким образом Назарбеков хочет продвигать национальные традиции Узбекистана.

"Каждая нация уважительно относится к национальным обычаям и традициям. Национальные костюмы нашего народа, такие как дуппи, чапаны (халаты) из бекасама (сотканная вручную узбекская национальная ткань), шелковый пояс, не утратили ценности сегодня", – продолжил он.

В обращении министра показаны кадры рабочего процесса в министерстве. Мужчины и женщины выполняют поручения, на их головах надеты тюбетейки.

[ + – ] Мужчины работают в тюбетейках Фото: gazeta.uz

[ + – ] Женщины также носят традиционные головные уборы

Подержать эту идею Назарбеков просил всех представителей сферы культуры.

"Сложные времена требуют кардинальных решений. Поэтому пусть министр также откажется от своего премиального авто, ездит на ишаке и кушает исключительно плов", – отреагировал на решение Назарбекова местный новостной портал Podrobno.uz.

Кто такой Озодбек Назарбеков?

Назарбеков – популярный в Узбекистане эстрадный певец, пишет издание "Фергана". Он имеет звание заслуженного артиста Узбекистана и Туркменистана. В 2017 году он был первым замминистра культуры, а в январе прошлого года возглавил министерство.

Будучи министром, Назарбеков выступает на сцене. Он часто исполняет песни по мотивам посланий, посвященные посланиям президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и борьбе с коронавирусом.

[ + – ] Назарбеков ездит на премиальном авто

Министр часто пропагандирует узбекскую национальную культуру. Он предлагал регулировать цензурой сферу шоу-бизнеса, поскольку считал, что она противоречие культуре страны.

В начале июля этого года Мирзиеев подписал закон "О свободе совести и религиозных организациях", снимающий запрет на ношение хиджаба в общественных местах. А в сентябре Министерство народного образования по просьбе родителей разрешило носить детям в школах национальные светлые платки и тюбетейки.

Напомним, что в феврале узбекская служба Радио Свобода выпустила расследование о том, как государственные компании Узбекистана строили секретный горный курорт для Мирзиеева и его семьи. Комплекс оценили в несколько сотен миллионов долларов, в нем есть вертолетные площадки и новое искусственное водохранилище.

Мирзиеев в прошлом году подписал указ, позволяющий платить за пешие прогулки. За каждые 10 тысяч шагов в сутки на электронный кошелек из бюджета собирались перечислять 3 тысячи сумов (около 30 центов).