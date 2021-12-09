В Узбекистані чиновників Мінкульту зобов'язали носити тюбетейки (відео)

Глава відомства показав, який тепер вигляд має робочий процес у мінкульті, та додав, що своєї культурної цінності не втратили також чапани (халати) з бекасаму та шовкові пояси. Сам чиновник поки що носить костюм.

Міністр культури Узбекистану Озодбек Назарбеков зобов'язав працівників свого міністерства носити на роботі національний головний убір дуппі (тюбетейку). Про це Назарбеков сказав у відеозверненні, опублікованому в Telegram.

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Так Назарбеков хоче просувати національні традиції Узбекистану.

"Кожна нація шанобливо ставиться до національних звичаїв і традицій. Національні костюми нашого народу, такі як дуппі, чапани (халати) з бекасами (зіткана вручну узбецька національна тканина), шовковий пояс не втратили цінності сьогодні", – продовжив він.

У зверненні міністра показані кадри робочого процесу в міністерстві. Чоловіки та жінки виконують доручення, на їхніх головах одягнені тюбетейки.

[ + – ] Чоловіки працюють у тюбетейках Фото: gazeta.uz

[ + – ] Жінки також носять традиційні головні убори

Потримати цю ідею Назарбеков просив усіх представників сфери культури.

"Складні часи вимагають кардинальних рішень. Тому нехай міністр також відмовиться від свого преміального авто, їздить на віслюку та їсть виключно плов", — відреагував на рішення Назарбекова місцевий портал порталу Podrobno.uz.

Хто такий Озодбек Назарбеков?

Назарбеков – найпопулярніший в Узбекистані естрадний співак, пише видання "Фергана". Він має звання заслуженого артиста Узбекистану та Туркменістану. У 2017 році він був першим заступником міністра культури, а в січні минулого року очолив міністерство.

Як міністр Назарбеков виступає на сцені. Він часто виконує пісні за мотивами послань, присвячені посланням президента Узбекистану Шавката Мірзійоєва та боротьбі з коронавірусом.

[ + – ] Назарбеков їздить на преміальному авто

Міністр часто пропагує національну узбецьку культуру. Він пропонував регулювати цензурою сферу шоу-бізнесу, оскільки вважав, що вона є суперечністю культурі країни.

На початку липня цього року Мірзійоєв підписав закон "Про свободу совісті та релігійні організації", який знімає заборону на носіння хіджабу в громадських місцях. А у вересні Міністерство народної освіти на прохання батьків дозволило носити дітям у школах національні світлі хустки та тюбетейки.

Нагадаємо, що в лютому узбецька служба Радіо Свобода випустила розслідування про те, як державні компанії Узбекистану будували секретний гірський курорт для Мірзійоєва та його родини. Комплекс оцінили в кілька сотень мільйонів доларів, у ньому є вертолітні майданчики та нове штучне водосховище.

Мірзійоєв минулого року підписав указ, який дозволяє платити за піші прогулянки. За кожні 10 тисяч кроків на добу на електронний гаманець із бюджету збиралися перераховувати 3 тисячі сум (близько 30 центів).