Грозит пожизненное: казанскому "стрелку" Ильназу Галявиеву предъявлено окончательное обвинение

Следствие установило, что казанский "колумбайнер" во время нападения "подражал действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур".

Казанскому "стрелку" Ильназу Галявиеву, который в гимназии № 175 убил семерых детей и двух учительниц, предъявлено окончательное обвинение по четырем статьям. По результатам экспертизы он признан вменяемым и ему грозит пожизненное лишение свободы, сообщает "РИА Новости".

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По словам официального представителя СК России Светланы Петренко, Галявиев полностью признал свою вину и сказал, что раскаивается.

"В ближайшее время начнется процедура ознакомления с материалами уголовного дела потерпевших и их законных представителей, а затем обвиняемого и его адвоката", — пояснила Петренко, уточнив при этом, что потерпевшими по данному делу признаны 600 человек.

Также следственный комитет установил, что Галявиев утсроил стрельбу в казанской гимназии, подражая "действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур", о которых узнал из интернета, и во время нападения скопировал их поведение.

На основании собранных по уголовному делу доказательств ему предъявлено окончательное обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК РФ (Преднамеренное убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенные общеопасным способом; изготовление и хранение взрывчатых веществ; уничтожение и повреждение чужого имущества)

Напомним, что 11 мая в столице Татарстана 19-летний Ильназ Галявиев, который называл себя "богом", совершил нападение на учителей и учащихся казанской гимназии № 175. В результате стрельбы и подрыва взрывного устройства погибло 9 человек, из них 7 детей.

После проведения психолого-психиатрической экспертизы было установлено, что Галявиев вполне осознавал свои действия, когда готовился к нападению и во время совершения преступления, и поэтому признан вменяемым.