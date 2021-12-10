Погрожує довічне: казанському "стрілку" Ільназу Галявієву пред'явлено остаточне звинувачення

Слідство встановило, що казанський "колумбайнер" під час нападу "наслідував дії неформальних представників однієї з деструктивних субкультур".

Казанському "стрілку" Ільназу Галявієву, який у гімназії №175 убив сімох дітей і двох вчительок, пред'явлено остаточне звинувачення за чотирма статтями. За результатами експертизи його визнано осудним і йому загрожує довічне позбавлення волі, повідомляє "РИА Новости".

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За словами офіційної представниці СК Росії Світлани Петренко, Галявієв повністю визнав свою провину і сказав, що кається.

"Найближчим часом розпочнеться процедура ознайомлення з матеріалами кримінальної справи потерпілих та їх законних представників, а потім обвинуваченого та його адвоката", — пояснила Петренко, уточнивши при цьому, що потерпілими у цій справі визнано 600 осіб.

Також слідчий комітет встановив, що Галявієв влаштував стрілянину в казанській гімназії, наслідуючи "дії неформальних представників однієї з деструктивних субкультур", про які дізнався з інтернету, і під час нападу скопіював їхню поведінку.

На підставі зібраних у кримінальній справі доказів йому пред'явлено остаточне звинувачення у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 КК РФ (Умисне вбивство двох і більше осіб, зокрема малолітніх, скоєні загальнонебезпечним способом; виготовлення та зберігання вибухових речовин; знищення та пошкодження чужого майна)

Нагадаємо, що 11 травня у столиці Татарстану 19-річний Ільназ Галявієв, який називав себе "богом", вчинив напад на вчителів та учнів казанської гімназії №175. Унаслідок стрілянини та підриву вибухового пристрою загинуло 9 людей, з них 7 дітей.

Після проведення психолого-психіатричної експертизи було встановлено, що Галявієв цілком усвідомлював свої дії, коли готувався до нападу і під час скоєння злочину, і тому визнаний зрозумілим.