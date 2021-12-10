Первый случай за месяц: в Тайване ученый из лаборатории заразился COVID-19 после укусов мышей

В случае подтверждения утечки коронавируса из лаборатории, будет сведен на нет с трудом достигнутый успех в искоренении вспышек COVID-19 в Тайване.

Ученый из лаборатории биологической безопасности при исследовательском институте Academia Sinica в Тайване заразилась коронавирусом после того, как ее укусила лабораторная мышь, инфицированная COVID-19. Это первый случай заражения этим вирусом на острове более чем за месяц, сообщает Bloomberg

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Министр здравоохранения Тайваня Чен Ших-Чунг, во время брифинга сообщил, что у 20-летней сотрудницы лаборатории из города Тайбэй обнаружен положительный результат теста на COVID-19, при этом женщина не покидала страну и была привита двумя дозами вакцины.

По словам министра, первый раз мышь укусила сотрудницу 15 октября, и тогда тест на антиген не показал инфицирование коронавирусом. А 19 ноября ее снова укусила уже другая мышь в лаборатории, но по невыясненным причинам она не прошла тест на COVID-19.

26 ноября у женщины появились первые симптомы заболевания — легкий кашель, а 4 декабря кашель усилился, но она не обратилась за медицинской помощью. А после того, как женщина потеряла вкус и обоняние, она в тот же день сдала ПЦР-тест, который дал положительный результат на COVID.

Чен Ших-Чунг сказал, что у сотрудницы был обнаружен штамм "Дельта", хотя по предварительным данным, мыши были инфицированы другими вариантами коронавируса.

Когда Чена попросили прокомментировать, как женщина могла заразиться "Дельтой" от мышей, которые были инфицированы другими вариантами, он подчеркнул, что пока неизвестно, "с какой мышью работала сотрудница и какая мышь ее укусила".

Также министр сказал, что основной целью расследования будет определение того, является ли штамм вируса, обнаруженный в лаборатории, таким же, которым была заражена женщина. Если это так, то можно сделать вывод, что заражение произошло в лаборатории. При этом министр подтвердил, что это первый случай заражения COVID-19 в лаборатории.

В заключении было отмечено, что утечка из лаборатории угрожает свести на нет с трудом достигнутый успех в искоренении вспышек COVID-19 в Тайване.

Напомним, что в Китае исследования о происхождении коронавируса и вызванной ним пандемии отнесли к государственной тайне. Причиной такой секретности журналисты назвали "политическую чувствительность" Китая в вопросе обнаружения первоисточника вируса.