Перший випадок за місяць: у Тайвані вчена з лабораторії заразилася COVID-19 після укусів мишей

У разі підтвердження витоку коронавірусу з лабораторії, буде зведений нанівець досягнутий успіх у викоріненні спалахів COVID-19 в Тайвані.

Учена з лабораторії біологічної безпеки при дослідному інституті Academia Sinica у Тайвані заразилася коронавірусом після того, як її вкусила лабораторна миша, інфікована COVID-19. Це перший випадок зараження цим вірусом на острові більше ніж за місяць, повідомляє Bloomberg.

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Міністр охорони здоров'я Тайваню Чен Ших-Чунг під час брифінгу повідомив, що в 20-річної співробітниці лабораторії з міста Тайбей виявлено позитивний результат тесту на COVID-19, при цьому жінка не покидала країну та була щеплена двома дозами вакцини.

За словами міністра, вперше миша вкусила співробітницю 15 жовтня, і тоді тест на антиген не показав інфікування коронавірусом. А 19 листопада її знову вкусила вже інша миша в лабораторії, але з нез'ясованих причин вона не здала тест на COVID-19.

26 листопада у жінки з'явилися перші симптоми захворювання — легкий кашель, а 4 грудня кашель посилився, але вона не звернулася за медичною допомогою. А після того, як жінка втратила смак і нюх, вона того ж дня здала ПЛР-тест, який дав позитивний результат на COVID.

Чен Ших-Чунг сказав, що в співробітниці було зафіксовано штам "Дельта", хоча, за попередніми даними, миші були інфіковані іншими варіантами коронавірусу.

Коли Чена попросили прокоментувати, як жінка могла заразитися "Дельтою" від мишей, які були інфіковані іншими варіантами, він наголосив, що поки невідомо, "з якою мишею працювала співробітниця і яка миша її вкусила".

Також міністр сказав, що основною метою розслідування буде визначення того, чи є штам вірусу, виявлений у лабораторії, таким самим, яким була заражена жінка. Якщо це так, можна зробити висновок, що зараження відбулося в лабораторії. При цьому міністр підтвердив, що це перший випадок зараження COVID-19 у лабораторії.

Наприкінці було зазначено, що витік із лабораторії загрожує звести нанівець досягнутий успіх у викоріненні спалахів COVID-19 у Тайвані.

Нагадаємо, що в Китаї дослідження про походження коронавірусу та викликану ним пандемію віднесли до державної таємниці. Причиною такої секретності журналісти назвали "політичну чутливість" Китаю щодо виявлення першоджерела вірусу.