Самому молодому епископу Испании запретили служить после свадьбы с автором эротических романов

Бывший священник ранее участвовал в "конверсионной терапии" для геев. Сейчас он трудится в компании, которая занимается получением и продажей спермы свиней.

Накануне церковное руководство Испании запретило проводить обряды и службы епископу, который ранее пожертвовал клерикальной карьерой и женился на писательнице эротических романов. Об этом сообщает The Guardian.

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Ксавье Новелл, которому сейчас 52 года, стал самым молодым испанским епископом — в 41 год. Сообщается, что после своего назначения он участвовал в т.н. "конверсионной терапии" для геев, а также выступал в поддержку независимости Каталонии.

В августе его случай привлек внимание испанской общественности после того, как стало известно, что он отрекся от церковного сана по "личным обстоятельствам".

В 2015 году выяснилось, что у священника были отношения с Сильвией Кабальоль, 38-летней писательницей эротических романов с сатанинским подтекстом.

[ + – ] Сильвия Кабальоль на встрече с читателями

В субботу Испанская епископальная конференция официально сообщила, что Ксавье Новелл лишился сана после своей женитьбы, гражданская церемония которой состоялась в прошлом месяце.

В официальном заявлении отмечается, что теперь Новеллу запрещено выполнять любые церковные обряды, а нарушение запрета может повлечь за собой "другие возможные последствия".

[ + – ] Ксавье Новелл и Сильвия Кабальоль

"Хотя монсеньор Ксавье Новелл и Гома сохраняет свой епископский титул, он лишается права выполнять какие-либо связанные с ним функции. Ему запрещено совершать таинства или принимать участие в какой-либо педагогической работе, публичной или частной".

Компания Lacre, издающая книги Сильвии Кабальоль, называет своего автора "яркой, идущей поверх барьеров писательницей, которой удалось оставить след на тернистом поприще литературы, перевернув все наши морально-этические вопросы вверх ногами".

Сайт Lacre характеризует ее трилогию "Амнезия" как "логичное против нелогичного, рациональное против иррационального, добро против зла и безумие против здравомыслия".

У епископа Новелла есть диплом в области в сельскохозяйственного машиностроения, он был рукоположен в 1997 году. Сейчас бывший священник работает в компании, которая специализируется в сфере получения и продажи спермы свиней.

Ранее Фокус сообщал, что 52-летний епископ оставил свою церковную карьеру ради романа с 38-летним автором эротических романов Сильвией Кабальоль. Этим случаев был озабочен даже Папа Римский Франциск.