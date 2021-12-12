Наймолодшому єпископу Іспанії заборонили служити після весілля з автором еротичних романів

Колишній священик раніше брав участь у "конверсійній терапії" для геїв. Зараз він працює в компанії, яка займається отриманням та продажем сперми свиней.

Напередодні церковне керівництво Іспанії заборонило проводити обряди та служби єпископу, який раніше пожертвував клерикальною кар'єрою та одружився з письменницею еротичних романів. Про це повідомляє The Guardian.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Ксав'є Новелл, якому зараз 52 роки, став наймолодшим іспанським єпископом — в 41 рік. Повідомляється, що після свого призначення він брав участь у т.зв. "Конверсійній терапії" для геїв, а також виступав на підтримку незалежності Каталонії.

У серпні його випадок привернув увагу іспанської громадськості після того, як стало відомо, що він зрікся церковного сану за "особистими обставинами".

У 2015 році з'ясувалося, що у священика були стосунки із Сільвією Кабальоль, 38-річною письменницею еротичних романів із сатанинським підтекстом.

[ + – ] Сільвія Кабальоль на зустрічі із читачами

У суботу Іспанська єпископальна конференція офіційно повідомила, що Ксав'є Новелл втратив сан після свого одруження, громадянська церемонія якої відбулася минулого місяця.

В офіційній заяві зазначається, що тепер Новелу заборонено виконувати будь-які церковні обряди, а порушення заборони може спричинити "інші можливі наслідки".

[ + – ] Ксав'є Новелл і Сільвія Кабальоль

"Хоча монсеньйор Ксав'є Новелл і Гома зберігає свій єпископський титул, він позбавляється права виконувати будь-які пов'язані з ним функції. Йому заборонено здійснювати обряди або брати участь у будь-якій педагогічній роботі, публічній чи приватній".

Компанія Lacre, що видає книги Сільвії Кабальоль, називає свого автора "яскравою письменницею, що йде поверх бар'єрів, якій вдалося залишити слід на тернистому терені літератури, перевернувши всі наші морально-етичні питання догори ногами".

Сайт Lacre характеризує її трилогію "Амнезія" як "логічне проти нелогічного, раціональне проти ірраціонального, добро проти зла та безумство проти здорового глузду".

У єпископа Новела є диплом в сільськогосподарському машинобудуванні, він був висвячений у 1997 році. Наразі колишній священик працює в компанії, яка спеціалізується у сфері отримання та продажу сперми свиней.

Раніше Фокус повідомляв, що 52-річний єпископ залишив свою церковну кар'єру заради роману з 38-річним автором еротичних романів Сільвією Кабальоль. Цим випадком був стурбований навіть Папа Римський Франциск.