Украинец стал лучшим курсантом года и получил награду британской академии сухопутных войск (фото)

Почетную награду Павлу Лейси вручила принцесса Анна на торжественной церемонии во время парада.

Украинский студент Королевской академии Сухопутных войск в Сандгерсте (Великобритания) Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом и был отмечен особой наградой – "Международным мечом". Об этом сообщает Британское посольство в Украине на своей странице в Facebook.

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Награду вручила принцесса Анна на торжественной церемонии во время парада в честь суверена. Отмечается, что "Международный меч" ежегодно вручается кадету, который показал лучшие результаты в учебе. В этом году среди офицеров из 26 стран лучшие результаты продемонстрировал украинский курсант.

В свою очередь генштаб ВСУ сообщает, что Павел Лейси получил медаль Сандхерста за выдающиеся достижения. Награду вручил украинцу начальник генштаба британской армии Вооруженных сил Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит.

"Вооруженные силы Украины искренне поздравляют курсанта Павла Лейси с успешным окончанием обучения в Королевской Академии Сухопутных войск Сандхерст и награждением Ее Кролевским Высочеством Королевской Принцессой Анной Международным мечем, как лучшего иностранного кадета", — говорится в поздравлении ВСУ.

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