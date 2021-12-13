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Украинец стал лучшим курсантом года и получил награду британской академии сухопутных войск (фото)

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Павел Лейси
Украинский курсант Павел Лейси получает награду "Международный меч" из рук принцессы Анны

Почетную награду Павлу Лейси вручила принцесса Анна на торжественной церемонии во время парада.

Украинский студент Королевской академии Сухопутных войск в Сандгерсте (Великобритания) Павел Лейси стал лучшим иностранным студентом и был отмечен особой наградой – "Международным мечом". Об этом сообщает Британское посольство в Украине на своей странице в Facebook.

Награду вручила принцесса Анна на торжественной церемонии во время парада в честь суверена. Отмечается, что "Международный меч" ежегодно вручается кадету, который показал лучшие результаты в учебе. В этом году среди офицеров из 26 стран лучшие результаты продемонстрировал украинский курсант.

В свою очередь генштаб ВСУ сообщает, что Павел Лейси получил медаль Сандхерста за выдающиеся достижения. Награду вручил украинцу начальник генштаба британской армии Вооруженных сил Великобритании генерал Марк Карлтон-Смит.

"Вооруженные силы Украины искренне поздравляют курсанта Павла Лейси с успешным окончанием обучения в Королевской Академии Сухопутных войск Сандхерст и награждением Ее Кролевским Высочеством Королевской Принцессой Анной Международным мечем, как лучшего иностранного кадета", — говорится в поздравлении ВСУ.

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