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Українець став найкращим курсантом року й отримав нагороду британської академії сухопутних військ (фото)

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Павло Лейсі
Український курсант Павло Лейсі отримує нагороду "Міжнародний меч" із рук принцеси Анни

Почесну нагороду Павлу Лейсі вручила принцеса Анна на урочистій церемонії під час параду.

Український студент Королівської академії Сухопутних військ у Сандгерсті (Великобританія) Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом і був відзначений особливою нагородою – "Міжнародним мечем". Про це повідомляє Британське посольство в Україні на своїй сторінці у Facebook.

Нагороду вручила принцеса Анна на урочистій церемонії під час параду на честь суверена. Зазначається, що "Міжнародний меч" щорічно вручається кадету, який показав найкращі результати в навчанні. Цього року серед офіцерів із 26 країн найкращі результати продемонстрував український курсант.

У свою чергу, генштаб ЗСУ повідомляє, що Павло Лейсі отримав медаль Сандгерста за видатні досягнення. Нагороду вручив українцеві начальник генштабу британської армії Збройних сил Великої Британії генерал Марк Карлтон-Сміт.

"Збройні сили України щиро вітають курсанта Павла Лейсі з успішним закінченням навчання в Королівській Академії Сухопутних військ Сандгерст і нагородженням її Кролівською Високістю Королівською Принцесою Анною Міжнародним мечем як кращого іноземного кадета", — йдеться в привітанні.

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