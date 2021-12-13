Українець став найкращим курсантом року й отримав нагороду британської академії сухопутних військ (фото)

Почесну нагороду Павлу Лейсі вручила принцеса Анна на урочистій церемонії під час параду.

Український студент Королівської академії Сухопутних військ у Сандгерсті (Великобританія) Павло Лейсі став найкращим іноземним студентом і був відзначений особливою нагородою – "Міжнародним мечем". Про це повідомляє Британське посольство в Україні на своїй сторінці у Facebook.

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Нагороду вручила принцеса Анна на урочистій церемонії під час параду на честь суверена. Зазначається, що "Міжнародний меч" щорічно вручається кадету, який показав найкращі результати в навчанні. Цього року серед офіцерів із 26 країн найкращі результати продемонстрував український курсант.

У свою чергу, генштаб ЗСУ повідомляє, що Павло Лейсі отримав медаль Сандгерста за видатні досягнення. Нагороду вручив українцеві начальник генштабу британської армії Збройних сил Великої Британії генерал Марк Карлтон-Сміт.

"Збройні сили України щиро вітають курсанта Павла Лейсі з успішним закінченням навчання в Королівській Академії Сухопутних військ Сандгерст і нагородженням її Кролівською Високістю Королівською Принцесою Анною Міжнародним мечем як кращого іноземного кадета", — йдеться в привітанні.

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