В России силовики отчитались о задержании 106 "неонацистов" из группировки МКУ (видео)

Сторонники украинской группировки, как утверждает ФСБ, получали указания по изготовлению оружия и организации терактов на территории РФ.

ФСБ РФ сообщила о задержании 106 "неонацистов" из организации "Маньяки: культ убийц" (М.К.У.) в 37 регионах России. Силовики утверждают, что они получали инструкции для совершения терактов на территории РФ. Об этом со ссылкой на представителей ведомства сообщает агентство ТАСС.

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В ФСБ сообщили, что среди задержанных — трое администраторов интернет-сообществ МКУ, которые "пропагандировали экстремизм" и призывали "совершать насильственные акции", а также двое человек, подозреваемых в подготовке терактов в учебных заведениях.

[ + – ] Видео задержаний и обысков

Силовики также рассказали, что в двух регионах РФ, Пензенской области и Республике Коми, были задержаны участники двух "экстремистских групп", связанных с МКУ, общей численностью 13 человек. В ходе обысков по местам их проживания было обнаружено гладкоствольное, нарезное, пневматическое оружие, боеприпасы к нему, в том числе автоматы и пистолеты, холодное оружие, газовые баллончики.

Среди задержанных были и те, кто, по словам сотрудников ведомства, напрямую общались с руководством организации и получали указания по совершению терактов и изготовлению оружия.

Таким образом, с марта этого года в РФ были задержаны 166 "неонацистов" из МКУ.

Как ранее писала "Новая газета", группировка была создана осенью 2020 года гражданином Украины Егором Красновым 2000 года рождения. Он объявлен в международный розыск. В ФСБ утверждают, что Краснов "действует под покровительством украинских спецслужб".

Напомним, ФСБ неоднократно сообщала о задержании "неонацистов", связанных с МКУ. Так, в сентябре силовики, по их словам, предотвратили теракт, который готовили сторонники этой организации. А в мае служба задержала более 10 украинцев, которых также назвали участниками группировки. У задержанных при обысках нашли, в частности, портреты Степана Бандеры и лидеров Третьего рейха.