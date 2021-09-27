С портретами Бандеры и главарей Третьего рейха. ФСБ заявила о задержании пятерых "неонацистов" (видео)

В российской Уфе задержаны пять человек, которых подозревают в подготовке террористического акта против силовиков.

Федеральная служба безопасности РФ сообщила о задержании в Уфе пятерых человек, которых в ведомстве назвали "членами неонацистской группировки", передает в понедельник, 27 сентября ТАСС.

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В ФСБ утверждают, что задержанные готовили террористический акт против правоохранителей.

"Задержаны пять жителей Уфы 2001-2003 годов рождения, осуществлявших подготовку теракта с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств", – заявили там.

В ведомстве сообщают, что у задержанных при обысках якобы нашли готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, холодное оружие, а также портреты Степана Бандеры и главарей Третьего рейха

Следком РФ возбудил в отношении задержанных уголовные дела, их заключили под стражу.

Позже в российском Следкоме показали кадры допроса одного из подозреваемых. По версии следователей, 19-летний мужчина распространял идеи неонацизма, кроме того он якобы обучал своих сообщников правилам обращения с оружием и навыкам изготовления самодельной взрывчатки.

[ + – ] Допрос подозреваемого

Напомним, 7 июня ФСБ России сообщила о задержании "агента украинских спецслужб" Алексея Семеняки. Утверждалось, что Семеняка якобы подтвердил, что длительное время поддерживал отношения с представителями украинской спецслужбы и оказывал им консультационную помощь.

В мае сотрудники ФСБ задержали в Саратове 14 украинцев, которых в ведомстве назвали "участниками радикальной группировки "М.К.У."

А в марте служба сообщила о задержании в двух российских городах 14 сторонников "украинской неонацистской группировки".