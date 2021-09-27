З портретами Бандери і ватажків Третього рейху. ФСБ заявила про затримання п'ятьох "неонацистів" (відео)

У російській Уфі затримані п'ять осіб, яких підозрюють у підготовці терористичного акту проти силовиків.

Федеральна служба безпеки РФ повідомила про затримання в Уфі п'ятьох людей, яких у відомстві назвали "членами неонацистського угруповання", передає в понеділок, 27 вересня, ТАСС.

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В ФСБ стверджують, що затримані готували терористичний акт проти правоохоронців.

"Затримані п'ять жителів Уфи 2001-2003 років народження, які здійснювали підготовку теракту з використанням саморобних вибухових речовин і вибухових пристроїв", — заявили там.

У відомстві повідомляють, що в затриманих під час обшуків нібито знайшли готовий до застосування саморобний вибуховий пристрій, компоненти для його виготовлення, холодну зброю, а також портрети Степана Бандери та ватажків Третього рейху.

Слідком РФ порушив проти затриманих кримінальні справи, їх взяли під варту.

Пізніше в російському Слідкомі показали кадри допиту одного з підозрюваних. За версією слідчих, 19-річний чоловік поширював ідеї неонацизму, крім того він нібито навчав своїх спільників правилам поводження зі зброєю і навичок виготовлення саморобної вибухівки.

[ + – ] Допит підозрюваного

Нагадаємо, 7 червня ФСБ Росії повідомила про затримання "агента українських спецслужб" Олексія Семеняки. Стверджувалося, що Семеняка нібито підтвердив, що тривалий час підтримував стосунки з представниками української спецслужби і надавав їм консультаційну допомогу.

У травні співробітники ФСБ затримали в Саратові 14 українців, яких у відомстві назвали "учасниками радикального угруповання "М.К.У."

А в березні служба повідомила про затримання в двох російських містах 14 прихильників "українського неонацистського угруповання".