У Росії силовики відзвітували про затримання 106 "неонацистів" із угруповання МКУ (відео)

Прихильники українського угруповання, як стверджує ФСБ, отримували вказівки щодо виготовлення зброї й організації терактів на території РФ.

ФСБ РФ повідомила про затримання 106 "неонацистів" із організації "Маніяки: культ убивць" (М.К.У.) у 37 регіонах Росії. Силовики стверджують, що вони отримували інструкції для скоєння терактів на території РФ. Про це з посиланням на представників відомства повідомляє агентство ТАСС.

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У ФСБ повідомили, що серед затриманих — троє адміністраторів інтернет-спільнот МКУ, які "пропагували екстремізм" і закликали "вчиняти насильницькі акції", а також дві особи, підозрювані в підготовці терактів у навчальних закладах.

[ + – ] Відео затримань і обшуків

Силовики також розповіли, що у двох регіонах РФ, Пензенській області та Республіці Комі, було затримано учасників двох "екстремістських груп", пов'язаних із МКУ, загальною чисельністю 13 осіб. У ході обшуків за місцями їх проживання було виявлено гладкоствольну, нарізну, пневматичну зброю, боєприпаси до неї, зокрема автомати та пістолети, холодну зброю, газові балончики.

Серед затриманих були й ті, хто, за словами співробітників відомства, безпосередньо спілкувалися з керівництвом організації й отримували вказівки щодо вчинення терактів і виготовлення зброї.

Таким чином, із березня цього року в РФ було затримано 166 "неонацистів" із МКУ.

Як раніше писала "Нова газета", угруповання було створено восени 2020 року громадянином України Єгором Красновим 2000 року народження. Він оголошений у міжнародний розшук. У ФСБ стверджують, що Краснов "діє під заступництвом українських спецслужб".

Нагадаємо, ФСБ неодноразово повідомляла про затримання "неонацистів", пов'язаних із МКУ. Так, у вересні силовики, за їхніми словами, запобігли теракту, який готували прихильники цієї організації. А в травні служба затримала понад 10 українців, яких також назвали учасниками угруповання. У затриманих під час обшуків знайшли, зокрема, портрети Степана Бандери та лідерів Третього рейху.