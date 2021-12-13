Глава МИД Великобритании заявила о необходимости поиска альтернативных источников российскому газу

На встрече Глав Министерств иностранных дел стран "Большой семерки" обсуждался вопрос о том, как избежать зависимости от поставок российского газа.

Лиз Трас, министр иностранных дел Великобритании, заявила, что Британия и ее союзники должны искать альтернативы поставкам газа из России. Об этом пишет Associated Press. По словам Лиз Трас, она планирует проводить консультации с коллегами стран G-7, чтобы убедиться в том, что свободные демократические страны имеют возможность получить альтернативу поставкам газа из России.

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В статье отмечается, что Британия не зависит от поставок российского газа, но деловые финансовые институции Лондона стали основным хабом для российских денег. При этом Британские власти предпочитали не слишком вдаваться в подробности источников поступлений денег на свой финансовый рынок. Министр иностранных дел Британии заявила, что необходимо рассмотреть принятие новых мер для защиты "базовых ценностей" страны. Лиз Трас упомянула об этом в контексте обсуждения поставок газа по недавно завершенному строительству трубопровода "Северный поток -2".

"Страны свободного мира принимали решения для того, чтобы в кратчайшие сроки получить дешевую энергию и дешевое финансирование, и это в долгосрочной перспективе принесло вред свободе и демократии. Мы не должны совершить такую ошибку снова", — заявила Лиз Трасс.

Напомним, что в Ливерпуле на выходных проходят переговоры Глав Министерств иностранных дел стран "Большой семерки". Одной из главных тем является обеспокоенность стран Запада присутствием российских войск вблизи границ Украины. При обсуждении ответных мер на угрозу военной агрессии России обсуждался также вопрос об остановке "Северного потока – 2".

Ранее официальные лица и США, и Германии выступили с заявлениями, что в случае полномасштабного вторжения войск России на территорию Украины "Северный поток – 2" может быть остановлен.