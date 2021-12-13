Глава МЗС Великобританії заявила про необхідність пошуку альтернативних джерел російському газу

На зустрічі Глав Міністерств закордонних справ країн "Великої сімки" обговорювали питання про те, як уникнути залежності від постачання російського газу.

Ліз Трас, міністерка закордонних справ Великобританії, заявила, що Британія та її союзники мають шукати альтернативи постачання газу з Росії. Про це пише Associated Press. За словами Ліз Трас, вона планує проводити консультації з колегами країн G-7, щоб переконатися, що вільні демократичні країни мають можливість отримати альтернативу постачанням газу з Росії.

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У статті наголошують, що Британія не залежить від постачання російського газу, але ділові фінансові інституції Лондона стали основним хабом для російських грошей. При цьому Британська влада воліла не надто вдаватися до подробиць джерел надходжень грошей на свій фінансовий ринок. Міністерка закордонних справ Британії заявила, що необхідно розглянути вжиття нових заходів для захисту базових цінностей країни. Ліз Трас згадала про це в контексті обговорення поставок газу нещодавно завершеним будівництвом трубопроводу "Північний потік – 2".

"Країни вільного світу приймали рішення для того, щоб у найкоротші терміни отримати дешеву енергію та дешеве фінансування, і це в довгостроковій перспективі завдало шкоди свободі та демократії. Ми не повинні зробити таку помилку знову", — заявила Ліз Трасс.

Нагадаємо, що в Ліверпулі на вихідних проходять переговори Глав Міністерства закордонних справ країн "Великої сімки". Однією з головних тем є занепокоєння країн Заходу присутністю російських військ поблизу кордонів України. Під час обговорення заходів у відповідь на загрозу військової агресії Росії обговорювали також питання про зупинку "Північного потоку – 2".

Раніше офіційні особи і США, і Німеччини заявили, що в разі повномасштабного вторгнення військ Росії на територію України "Північний потік – 2" може бути зупинено.