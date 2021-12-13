США вырезали видео тайваньского министра во время выступления на Саммите за демократию

Во время выступления министра по цифровизации Тайваня на Саммите за демократию, видеотрансляцию прекратили после того, как в поле зрения попала карта Тайваня.

Министр Одри Танг продемонстрировала карту мира, на которой остров Тайвань отличался цветом от Китая, сообщает агентство Reuters. Это могло быть расценено Пекином как отказ Вашингтона от традиционной политики официального непризнания независимости Тайваня.

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Доклад Одри Танг включал цветную карту, на которой страны мира ранжировались по открытости гражданских прав. Большинство стран Азии, включая Тайвань, были выделены зеленым цветом, что обозначало открытость, в то время как остальные, в том числе как несколько союзников и партнеров США были обозначены как закрытые, репрессивные или уменьшенные. Китай, Лаос, Вьетнам и Северная Корея обозначили красным цветом и названы "закрытыми".

Источники сообщили Reuters о том, что выступление министра цифровизации Одри Танг вызвало переполох у американской стороны, когда было замечено, что Тайвань обозначен другим цветом от Китая. Взамен видео, как у других выступающих, на экране Танг отображалось только ее имя, и транслировался звук.

В Госдепартаменте США назвали этот инцидент "честной ошибкой", вызванной техническими проблемами. "Мы ценим вклад министра Танг, которая демонстрирует Тайваньский подход мирового уровня к проблеме прозрачности правительства, защите человечески прав и опыт противодействия дезинформациям", — заявил докладчик от США.

Тем не менее это не было случайностью. По данным Reuters, официальные представители Белого дома выразили недовольство коллегам из Тайваня. В ответ политики Тайваня возмутились тем, что речь министра подверглась цензуре.

Инцидент произошел на виртуальном Саммите президента США Джо Байдена, проходившим на выходные. На Саммит были приглашены лидеры различных стран мира, видные представители гражданского общества, а также благотворительных организаций.

Тайвань готовится обороняться, если Китай попробует захватить остров. Вооруженные силы Тайваня заявили о том, что полны решимости противостоять войскам Китая при попытке военной агрессии.