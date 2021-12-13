США вирізали відео тайванського міністра під час виступу на Саміті за демократію

Під час виступу міністрині з цифровізації Тайваню на Саміті за демократію відеотрансляцію припинили після того, як у поле зору потрапила карта Тайваню.

Міністриня Одрі Танг продемонструвала карту світу, на якій острів Тайвань відрізнявся кольором від Китаю, повідомляє агентство Reuters. Це могло бути розцінене Пекіном як відмова Вашингтона від традиційної політики офіційного невизнання незалежності Тайваню.

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Доповідь Одрі Танг враховувала кольорову карту, де країни світу ранжувалися за відкритістю громадянських прав. Більшість країн Азії, враховуючи Тайвань, були виділені зеленим кольором, що означало відкритість, у той час як інші, зокрема кілька союзників і партнерів США, були позначені як закриті, репресивні або зменшені. Китай, Лаос, В'єтнам і Північна Корея позначені червоним кольором і названі "закритими".

Джерела повідомили Reuters про те, що виступ міністрині цифровізації Одрі Танг викликав переполох в американської сторони, коли було помічено, що Тайвань позначений іншим кольором від Китаю. Замість відео, як в інших мовців, на екрані Танг відображалося лише її ім'я, і транслювався звук.

У Держдепартаменті США назвали цей інцидент "чесною помилкою", спричиненою технічними проблемами. "Ми цінуємо внесок міністрині Танг, яка демонструє Тайванський підхід світового рівня до проблеми прозорості уряду, захисту людських прав і досвіду протидії дезінформаціям", — заявив доповідач від США.

Проте це було випадковістю. За даними Reuters, офіційні представники Білого дому висловили невдоволення колегам із Тайваню. У відповідь політики Тайваню обурилися тим, що промова міністрині зазнала цензури.

Інцидент стався на віртуальному Саміті президента США Джо Байдена, який проходив у вихідні. На Саміт було запрошено лідерів різних країн світу, відомих представників громадянського суспільства, а також благодійних організацій.

Тайвань готується оборонятися, якщо Китай спробує захопити острів. Збройні сили Тайваню заявили про те, що сповнені рішучості протистояти військам Китаю у спробі військової агресії.