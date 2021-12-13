РФ заблокировала резолюцию ООН, признающую изменения климата глобальной угрозой безопасности

Постпред РФ в Совбезе ООН считает, что будущем этот проект был бы поводом для включения любой страны в повестку заседаний СБ.

Российское представительство в Совете безопасности ООН решило воспользоваться своим правом вето и заблокировать проект резолюции Ирландии и Нигера. Совместная инициатива представителей Европы и Африки предполагала, что политические миссии должны учитывать в ходе своей деятельности влияние климатических изменений на безопасность. Об этом сообщает Коммерсантъ.

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Резолюцию не поддержали представители Индии, Китай, в свою очередь, воздержался. Все же остальные проголосовали "за".

Авторы этой инициативы настаивают на том, что входящие в Совбез ООН страны должны принимать в расчет пагубные последствия, которые влекут за собой климатические изменения.

В частности, авторы проекта упоминали о таких территориях, как регион озера Чад, и других объектах в ряде африканских и ближневосточных стран.

Сообщалось, что Совбез ООН намерен учитывать стратегии, которые позволяют урегулировать конфликты, а также информацию о последствиях для безопасности, которые могут повлечь изменения климата.

"Для России распространенный проект резолюции по климату и безопасности неприемлем",— заявил Василий Небензя, постоянный представитель РФ в СБ ООН. По его мнению, проблемы климатических изменений наблюдаются в глобальных масштабах, что может стать поводом для включения любой страны в повестку заседаний Совбеза ООН.

Ранее Фокус сообщал, что за 24 тыс. лет на планете впервые наблюдается столь масштабное потепление. В рамках нового исследования ученые реконструировали температуры, которые были в прошлом, с помощью данных из морских отложений. Такой подход дал возможность выяснить, как менялся климат на планете на протяжении тысячелетий.