РФ заблокувала резолюцію ООН, яка визнає зміни клімату глобальною загрозою безпеці

Постпред РФ у Раді безпеки ООН вважає, що в майбутньому цей проєкт був би приводом для додавання будь-якої країни до порядку денного засідань РБ.

Російське представництво в Раді безпеки ООН вирішило скористатися своїм правом вето та заблокувати проєкт резолюції Ірландії та Нігеру. Спільна ініціатива представників Європи й Африки передбачала, що політичні місії повинні враховувати під час своєї діяльності вплив кліматичних змін на безпеку. Про це повідомляє Коммерсант.

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Резолюцію не підтримали представники Індії, Китай зі свого боку утримався. Усе ж таки решта проголосувала "за".

Автори цієї ініціативи наполягають на тому, що країни, котрі входять до Ради безпеки ООН, повинні брати до уваги згубні наслідки, які спричиняють кліматичні зміни.

Зокрема, автори проєкту згадували про такі території, як регіон озера Чад, та інші об'єкти у низці африканських і близькосхідних країн.

Повідомлялося, що Рада безпеки ООН має намір враховувати стратегії, які дозволяють врегулювати конфлікти, а також інформацію про наслідки для безпеки, які можуть спричинити зміни клімату.

"Для Росії поширений проєкт резолюції з клімату та безпеки неприйнятний", — заявив Василь Небензя, постійний представник РФ у РБ ООН. На його думку, проблеми кліматичних змін спостерігаються у глобальних масштабах, що може стати приводом для додавання будь-якої країни до порядку денного засідань Ради безпеки ООН.

Раніше Фокус повідомляв, що за 24 тис. років на планеті вперше спостерігається настільки масштабне потепління. У межах нового дослідження вчені реконструювали температури, які були в минулому, за допомогою даних із морських відкладень. Такий підхід дозволив з'ясувати, як змінювався клімат на планеті протягом тисячоліть.