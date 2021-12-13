Экс-министру иммиграции Дании дали срок за разделение семей беженцев

Ингер Стейберг, известная своей жесткой позицией по отношению к мигрантам, в 2016 году разделила 23 семейные пары, в которых женщина была несовершеннолетней.

Ингер Стейберг, ранее возглавлявшая министерство по вопросам иммиграции и интеграции Дании, приговорена к двум месяцам тюремного заключения. Суд признал бывшую госчиновницу виновной, поскольку она в нарушение закона распорядилась о разделении семей беженцев без проведения индивидуальных проверок. Об этом сообщает Ritzaus Bureau.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Томас Рердам — председатель Госсуда Дании, который проводит разбирательства по делам бывших и нынешних правительственных чиновников, заявил, что суд счел указание Стейберг о разделении пар нарушением законодательства.

В свою очередь, Стейберг объяснила, что немало удивилась вердикту, поскольку ее политика была направлена ​​на борьбу с детскими браками. "Не только я проиграла, но и датские ценности", — заявила экс-министр в интервью местной прессе, добавив, что не сожалеет о принимавшихся решениях.

Этот суд собрался на заседание впервые за последние 25 лет и шестой раз в своей истории. Вердикт не подлежит обжалованию. Против высказался только один из 26 судей. Возможно, реальный срок бывшему министру заменят на домашний арест (с использованием электронного браслета).

Согласно указанию Ингер Стейберг, в 2016 году социальные службы разделили 23 пары мигрантов, в которых девушки были несовершеннолетними. При этом не проводились предусмотренные законом индивидуальные проверки. Спустя несколько месяцев от такой политики отказались. Среди пострадавших от решения чиновников была молодая пара из Сирии. Римаз Алкаял тогда было 17, а ее супругу Алнуру Алвану — 26. После жалобы они воссоединились. Пару заставили жить отдельно на протяжении четырех месяцев, несмотря на то, что девушка была беременна.

Теперь, спустя 6 лет, суд пришел к выводу о том, это решение властей иммиграции противоречило конвенции о правах человека ЕС.

В период 2015 — 2019 гг. Стейберг возглавляла министерства иммиграции в правоцентристском правительстве. В оправдание политики ведомства она сказала, что это было единственным возможным способом бороться с принудительными браками с детьми. За время ее работы в датском правительстве в стране появилось свыше ста поправок к законам, которые ограничили права иностранцев.

Ранее Фокус сообщал, что президент Беларуси Александр Лукашенко предложил отправить беженцев в Мюнхен. Белорусский лидер заявил, что власти страны могут организовать транспортировку мигрантов в столицу Баварии. По словам Лукашенко, "очень упертые" мигранты не собираются возвращаться на родину, хотя руководство Беларуси их к этому подталкивает.