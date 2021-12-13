Ексміністру імміграції Данії дали термін за поділ сімей біженців

Інгер Стейберг, відома своєю жорсткою позицією щодо мігрантів, у 2016 році розділила 23 сімейні пари, у яких жінка була неповнолітньою.

Інгер Стейберг, яка раніше очолювала міністерство з питань імміграції та інтеграції Данії, засуджена до двох місяців тюремного ув'язнення. Суд визнав колишню держчиновницю винною, оскільки вона, порушуючи закон, розпорядилася про поділ сімей біженців без проведення індивідуальних перевірок. Про це повідомляє Ritzaus Bureau.

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Томас Рердам — голова Держсуду Данії, який проводить розгляди у справах колишніх та нинішніх урядовців, заявив, що суд вважав вказівку Стейберг про поділ пар порушенням законодавства.

У свою чергу, Стейберг пояснила, що чимало здивувалася вердикту, оскільки її політика була спрямована на боротьбу з дитячими шлюбами. "Не тільки я програла, а й данські цінності", — заявила ексміністр в інтерв'ю місцевій пресі, додавши, що не шкодує про рішення, які ухвалювалися.

Цей суд зібрався на засідання вперше за останні 25 років і вшосте у своїй історії. Вердикт не підлягає оскарженню. Проти висловився лише один із 26 суддів. Можливо, реальний термін колишньому міністру замінять на домашній арешт (з використанням електронного браслета).

Згідно з вказівкою Інгер Стейберг, у 2016 році соціальні служби розділили 23 пари мігрантів, у яких дівчата були неповнолітніми. У цьому не проводилися передбачені законом індивідуальні перевірки. За кілька місяців від такої політики відмовилися. Серед постраждалих від рішення чиновників була молода пара із Сирії. Рімаз Алкаял тоді було 17, а її чоловіку Алнуру Алвану — 26. Після скарги вони возз'єдналися. Пару змусили жити окремо протягом чотирьох місяців, попри те, що дівчина була вагітна.

Тепер, через 6 років, суд дійшов висновку, що це рішення влади імміграції суперечило конвенції про права людини ЄС.

У період 2015 – 2019 рр. Стейберг очолювала міністерства імміграції в правоцентристському уряді. На виправдання політики відомства вона сказала, що це був єдиний можливий спосіб боротися з примусовими шлюбами з дітьми. За час її роботи в данському уряді в країні з'явилося понад сто поправок до законів, які обмежили права іноземців.

Раніше Фокус повідомляв, що президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував відправити біженців до Мюнхена. Білоруський лідер заявив, що влада країни може організувати транспортування мігрантів до столиці Баварії. За словами Лукашенка, "дуже вперті" мігранти не мають наміру повертатися на батьківщину, хоча керівництво Білорусі їх до цього підштовхує.