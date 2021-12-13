Гомер Симпсон заплатил бы $143 млн по медицинским счетам, будь он реальным гражданином США

Согласно сегодняшним ценам на медуслуги, каждая травма головы Гомера стоила бы ему $1,5 млн, а лечение паралича — чуть больше полумиллиона долларов.

Юридическая фирма из Лос-Анджелеса Downtown LA решила показать, насколько дорого обходится здравоохранение в Соединенных Штатах. Ее сотрудники изучили 50 несчастных случаев, которые на протяжении 32 сезонов происходили с Гомером Симпсоном — главным действующим лицом американского мультипликационного ситкома. Об этом сообщает Independent.

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Результаты исследования показали, что если бы Гомер не был вымышленным персонажем, ему пришлось бы оплатить медицинские счета по меньшей мере на $143 млн.

В частности, Гомеру проводили операции на головном мозге и делали тройное шунтирование, его также лечили от паралича и оказывали помощь после того, как он напился моторного масла.

Неизвестно, принимался ли в расчет его образ жизни, а ведь он любитель пончиков, пива, и, к тому же, работает на АЭС в вымышленном городе Спрингфилд.

Юристы учли лишь малую толику того, что пришлось пережить мультипликационному герою. Во всех эпизодах сериала, выходивших с декабря 1989 года, с ним произошло порядка 700 несчастных случаев.

Согласно сегодняшним ценам на медицинские услуги в США, каждая травма головы Гомера стоила бы ему в $1,5 млн, тогда как за лечение от паралича пришлось бы заплатить чуть больше полумиллиона доллара. Последствия неудачных "трюков и его общей склонности к несчастным случаям" обошлись бы по меньшей мере в $143 млн, или более $10 млн из расчета на каждую серию.

Ранее Фокус сообщал, что суд в Германии обязал компанию оплатить расходы на лечение своего сотрудника, который получил травму, работая на "удаленке". Мужчина поскользнулся, когда шел от кровати к рабочему компьютеру. Суд счел это производственной травмой.