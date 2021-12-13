Гомер Симпсон заплатил бы $143 млн по медицинским счетам, будь он реальным гражданином США
Согласно сегодняшним ценам на медуслуги, каждая травма головы Гомера стоила бы ему $1,5 млн, а лечение паралича — чуть больше полумиллиона долларов.
Юридическая фирма из Лос-Анджелеса Downtown LA решила показать, насколько дорого обходится здравоохранение в Соединенных Штатах. Ее сотрудники изучили 50 несчастных случаев, которые на протяжении 32 сезонов происходили с Гомером Симпсоном — главным действующим лицом американского мультипликационного ситкома. Об этом сообщает Independent.
Результаты исследования показали, что если бы Гомер не был вымышленным персонажем, ему пришлось бы оплатить медицинские счета по меньшей мере на $143 млн.
В частности, Гомеру проводили операции на головном мозге и делали тройное шунтирование, его также лечили от паралича и оказывали помощь после того, как он напился моторного масла.
Неизвестно, принимался ли в расчет его образ жизни, а ведь он любитель пончиков, пива, и, к тому же, работает на АЭС в вымышленном городе Спрингфилд.
Юристы учли лишь малую толику того, что пришлось пережить мультипликационному герою. Во всех эпизодах сериала, выходивших с декабря 1989 года, с ним произошло порядка 700 несчастных случаев.
Согласно сегодняшним ценам на медицинские услуги в США, каждая травма головы Гомера стоила бы ему в $1,5 млн, тогда как за лечение от паралича пришлось бы заплатить чуть больше полумиллиона доллара. Последствия неудачных "трюков и его общей склонности к несчастным случаям" обошлись бы по меньшей мере в $143 млн, или более $10 млн из расчета на каждую серию.
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