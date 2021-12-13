Гомер Сімпсон заплатив би $143 млн за медичними рахунками, якби він був реальним громадянином США

Згідно із сьогоднішніми цінами на медпослуги, кожна травма голови Гомера коштувала б йому $1,5 млн, а лікування паралічу — трохи більше ніж півмільйона доларів.

Юридична фірма з Лос-Анджелеса Downtown LA вирішила показати, як дорого коштує охорона здоров'я в Сполучених Штатах. Її співробітники вивчили 50 нещасних випадків, які протягом 32 сезонів відбувалися з Гомером Сімпсоном — головною дійовою особою американського мультиплікаційного сіткому. Про це повідомляє Independent.

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Результати дослідження показали, що якби Гомер не був вигаданим персонажем, йому довелося б сплатити медичні рахунки щонайменше на $143 млн.

Зокрема, Гомеру проводили операції на головному мозку та робили потрійне шунтування, його також лікували від паралічу та надавали допомогу після того, як він напився моторного мастила.

Невідомо, чи враховувався його спосіб життя, адже він любитель пончиків, пива, і, до того ж, працює на АЕС у вигаданому місті Спрінгфілд.

Юристи врахували лише малу дещицю того, що довелося пережити мультиплікаційному герою. У всіх епізодах серіалу, що виходили з грудня 1989, з ним сталося майже 700 нещасних випадків.

Згідно із сьогоднішніми цінами на медичні послуги в США, кожна травма голови Гомера коштувала б йому $1,5 млн, тоді як за лікування від паралічу довелося б заплатити трохи більше півмільйона долара. Наслідки невдалих "трюків і його загальної схильності до нещасних випадків" коштували б щонайменше $143 млн, або понад $10 млн із розрахунку на кожну серію.

Раніше Фокус повідомляв, що суд у Німеччині зобов'язав компанію сплатити витрати на лікування свого співробітника, який отримав травму, працюючи на "віддаленці". Чоловік послизнувся, коли йшов від ліжка до комп'ютера. Суд вважав це виробничою травмою.