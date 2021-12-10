Суд у Німеччині зобов'язав компанію покрити лікування співробітника, який отримав травму на віддаленій роботі

Чоловік послизнувся на шляху від ліжка до комп'ютера та пошкодив спину. У судовому рішенні цей інцидент визначено як "нещасний випадок на робочому місці".

У Німеччині чоловік пошкодив спину, послизнувшись у себе вдома на шляху від ліжка до свого кабінету, з якого він працює віддалено. Суд визнав, що він постраждав на робочому місці та може претендувати на відповідну страховку від роботодавця. Про це пише британське видання Guardian.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Відповідно до рішення Федерального соціального суду, що розглядає питання соціального забезпечення, чоловік, ім'я якого невідоме, йшов гвинтовими сходами зі спальні до свого робочого місця, послизнувся і отримав травму. Страхова компанія роботодавця відмовилася покривати лікування.

Суд також зазначив, що працівник зазвичай приступав до своїх обов'язків "негайно, не снідаючи перед цим". Ця деталь була вказана у рішенні через те, що обов'язкове страхування від нещасних випадків надається співробітнику тільки дорогою на роботу, проте якщо той вирушить поснідати в інше місце вже після приходу на робоче місце та постраждає, на відповідну компенсацію розраховувати він уже не зможе .

"Перший ранковий шлях від ліжка до домашнього офісу (був) застрахованим маршрутом. З позивачем стався нещасний випадок, коли він вранці впав дорогою до домашнього офісу", — йдеться у рішенні.

Суд також зазначив, що страховка має надаватися працівнику незалежно від місця, де той працює.

Наразі невідомо, чи працював чоловік із дому через пандемію коронавірусу чи виконував свої обов'язки і до неї. Суд ухвалив, що закон застосовується до "віддалених робочих місць", якими є "комп'ютерні робочі станції, встановлені на постійній основі у приватній зоні працівників".

Раніше Фокус розповідав про те, як організована віддалена робота в різних країнах світу, зокрема й в Україні.

Також ми склали рейтинг найкращих роботодавців України за підсумками 2021 року.