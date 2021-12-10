Суд у Німеччині зобов'язав компанію покрити лікування співробітника, який отримав травму на віддаленій роботі
Чоловік послизнувся на шляху від ліжка до комп'ютера та пошкодив спину. У судовому рішенні цей інцидент визначено як "нещасний випадок на робочому місці".
У Німеччині чоловік пошкодив спину, послизнувшись у себе вдома на шляху від ліжка до свого кабінету, з якого він працює віддалено. Суд визнав, що він постраждав на робочому місці та може претендувати на відповідну страховку від роботодавця. Про це пише британське видання Guardian.
Відповідно до рішення Федерального соціального суду, що розглядає питання соціального забезпечення, чоловік, ім'я якого невідоме, йшов гвинтовими сходами зі спальні до свого робочого місця, послизнувся і отримав травму. Страхова компанія роботодавця відмовилася покривати лікування.
Суд також зазначив, що працівник зазвичай приступав до своїх обов'язків "негайно, не снідаючи перед цим". Ця деталь була вказана у рішенні через те, що обов'язкове страхування від нещасних випадків надається співробітнику тільки дорогою на роботу, проте якщо той вирушить поснідати в інше місце вже після приходу на робоче місце та постраждає, на відповідну компенсацію розраховувати він уже не зможе .
"Перший ранковий шлях від ліжка до домашнього офісу (був) застрахованим маршрутом. З позивачем стався нещасний випадок, коли він вранці впав дорогою до домашнього офісу", — йдеться у рішенні.
Суд також зазначив, що страховка має надаватися працівнику незалежно від місця, де той працює.
Наразі невідомо, чи працював чоловік із дому через пандемію коронавірусу чи виконував свої обов'язки і до неї. Суд ухвалив, що закон застосовується до "віддалених робочих місць", якими є "комп'ютерні робочі станції, встановлені на постійній основі у приватній зоні працівників".
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