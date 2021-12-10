Суд в Германии обязал компанию покрыть лечение сотрудника, получившего травму на "удаленке"
Мужчина поскользнулся по пути от кровати до компьютера и повредил спину. В судебном решении этот инцидент определен как "несчастный случай на рабочем месте".
В Германии мужчина повредил спину, поскользнувшись у себя дома по пути от кровати до своего кабинета, из которого он работает удаленно. Суд признал, что он пострадал на рабочем месте и может претендовать на соответствующую страховку от работодателя. Об этом этом пишет британское издание Guardian.
Согласно решению Федерального социального суда, рассматривающего вопросы социального обеспечения, мужчина, имя которого неизвестно, шел по винтовой лестнице из спальни к своему рабочему месту, поскользнулся и получил травму. Страховая компания работодателя отказалась покрывать лечение.
Суд также отметил, что работник обычно приступал к своим обязанностям "немедленно, не завтракая перед этим". Данная деталь была указана в решении в связи с тем, что обязательное страхование от несчастных случаев предоставляется сотруднику только по пути на работу, однако если тот отправится позавтракать в другое место уже по приходе на рабочее место и пострадает, на соответствующую компенсацию рассчитывать он уже не сможет.
"Первый утренний путь от кровати до домашнего офиса (был) застрахованным маршрутом. С истцом произошел несчастный случай, когда он утром упал по пути в домашний офис", — говорится в решении.
Суд также отметил, что страховка должна предоставляться сотруднику вне зависимости от месте, где тот работает.
На данный момент неизвестно, работал ли мужчина из дома из-за пандемии коронавируса или выполнял свои обязанности и до нее. Суд постановил, что закон применяется к "удаленным рабочим местам", которыми являются "компьютерные рабочие станции, установленные на постоянной основе в частной зоне работников".
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