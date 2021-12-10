Суд в Германии обязал компанию покрыть лечение сотрудника, получившего травму на "удаленке"

Мужчина поскользнулся по пути от кровати до компьютера и повредил спину. В судебном решении этот инцидент определен как "несчастный случай на рабочем месте".

В Германии мужчина повредил спину, поскользнувшись у себя дома по пути от кровати до своего кабинета, из которого он работает удаленно. Суд признал, что он пострадал на рабочем месте и может претендовать на соответствующую страховку от работодателя. Об этом этом пишет британское издание Guardian.

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Согласно решению Федерального социального суда, рассматривающего вопросы социального обеспечения, мужчина, имя которого неизвестно, шел по винтовой лестнице из спальни к своему рабочему месту, поскользнулся и получил травму. Страховая компания работодателя отказалась покрывать лечение.

Суд также отметил, что работник обычно приступал к своим обязанностям "немедленно, не завтракая перед этим". Данная деталь была указана в решении в связи с тем, что обязательное страхование от несчастных случаев предоставляется сотруднику только по пути на работу, однако если тот отправится позавтракать в другое место уже по приходе на рабочее место и пострадает, на соответствующую компенсацию рассчитывать он уже не сможет.

"Первый утренний путь от кровати до домашнего офиса (был) застрахованным маршрутом. С истцом произошел несчастный случай, когда он утром упал по пути в домашний офис", — говорится в решении.

Суд также отметил, что страховка должна предоставляться сотруднику вне зависимости от месте, где тот работает.

На данный момент неизвестно, работал ли мужчина из дома из-за пандемии коронавируса или выполнял свои обязанности и до нее. Суд постановил, что закон применяется к "удаленным рабочим местам", которыми являются "компьютерные рабочие станции, установленные на постоянной основе в частной зоне работников".

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