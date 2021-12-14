Самодельная бомба, позитивные отзывы и критка РПЦ: подробности взрыва в монастыре Серпухова

Официальные лица РПЦ готовы оказывать помощь пострадавшим, но не указывают на то, что было "побудительным мотивом для молодого человека".

У Владислава Струженкова, который совершил самоподрыв в Серпуховском Владычном Введенском монастыре, была бомба собственного изготовления. Как сообщает Mash, взрывчатое устройство было изготовлено из подручных материалов, которые находятся в свободном доступе в хозяйственных магазинах.

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В ходе расследования эксперты выяснили, что компоненты самодельной бомбы были в общем доступе. Устройство представляло из себя металлическую колбу, начиненную смесью из гвоздей и шурупов. Во время обыска в предполагаемом месте изготовления следователи обнаружили эти компоненты, в том числе и множество очищенных от серы спичек.

Также было установлено, что у Струженкова был близкий друг 18-летний Никита, на которого вышли следователи, изучив переписку в соцсетях. Во время допроса он признался, что вместе с Владиславом они собрали бомбу и проводили ее испытание в лесу. Однако юноша сказал, что о взрыве в местах скопления людей речь никогда не заходила.

Что говорят о Владиславе Струженкове?

Настоятельница монастыря игумения Алексия (Петрова) дала характеристику Владиславу и в целом говорила о нем положительно, но в то же время не знает, что было "побудительным мотивом для молодого человека".

"Все педагоги и учащиеся говорят, что он был совершенно тихий и незаметный мальчик. К нам его отдали в средние классы после того, как у него возникли проблемы в общении в обычной школе — ребенок подвергался травле, и после этого его мама отдала в православную гимназию", — рассказала игумения.

Настоятельница утверждает, что в гимназии у него не было конфликтов ни с педагогами ни с учащимися, но при этом упомянула информацию о том, что у Владислава были хронические заболевания и проблемы с психическим здоровьем.

Комментарии официальных представителей РПЦ

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал инцидент в своем Telegram и сообщил, что Церковь окажет "помощь и всестороннее содействие всем пострадавшим" в этом происшествии.

"Где бы ни происходили подобные нападения – они вызывают одинаковую скорбь, желание не допустить подобного в будущем…Церковь, в том числе в учебных заведениях, работает и с трудными подростками, у которых исковеркана жизнь. Мы будем и впредь работать со всеми детьми", — отметил Легойда.

Стоит также отметить комментарии бывшего протодиакона РПЦ Андрея Кураева, который вместо стандартных фраз о "помощи и поддержке" приоткрыл несколько любопытных деталей.

По его словам, гимназия в Серпухове была образцовой и до происшествия имела безупречную репутацию. В нее набирали учеников не бесплатно, при все том, что она получает финансирование от государства — льготы имеют лишь дети священников.

Тем не менее платное православное воспитание, по мнению Кураева, дало сбой.

"Нет никакой традиции православной педагогики, тем паче монастырской. Церковно-учительная классика — это мысли старых бездетных и бессемейных отшельников, у которых никогда не болела голова о том, как быть с дочкой-на-выданье. Поэтому монастырские школы — это пространство экспериментов на детях. Эти эксперименты ставят люди, которые боятся детей. И этот свой страх они маскируют забором жестких запретов и требований", — сказал опальный протодиакон.

Главная причина происшедшего, по мнению Кураева, заключается в множестве слагаемых, среди которых:

нарочитая иерархизация отношений;

насаждаемая культура лести и лицемерия;

общая милитаризация церковной пропаганды;

отказ от осуждения хейтинга и насилия в церковной и русской истории;

ставка на безграничное самовосхваление церковной жизни и истории;

выведение церковных лидеров за рамки критики даже светской прессы.

Напмоним, что в Серпуховском женском монастыре подросток взорвал самодельное устройство. По словам правоохранителей, взрыв устроил выпускник православной гимназии из-за конфликта с педагогами.