Теракт в России. Подросток взорвал бомбу в женском монастыре Серпухова (фото, видео)

Взрыв мог устроить бывший ученик православной классической гимназии 18-летний Владислав Струженков. Во время учебы он подвергался буллингу.

В Серпуховском женском монастыре подросток взорвал самодельное устройство, восемь человек пострадали. Об этом сообщило российское агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Взрыв произошел в 8.00 утра по местному времени. Повреждена дверь расположенной в монастыре православной классической гимназии расположенной рядом с Введенским Владычним женским монастырем Серпухова (Московская область).

В главном управлении МВД России по Московской области уточнили, что подрыв устроил выпускник православной гимназии из-за конфликта с педагогами. Нападавший получил ранения, вместе с ним пострадал 15-летний подросток.

Telegram-канал Baza пишет, что взрыв устроил 18-летний Владислав Струженков, после взрыва ему оторвало ногу.

"В результате взрыва пострадал 15-летний Иван Г. У него рваные раны обеих ног и ожог бедра. Сейчас его госпитализируют в Люберецкий ожоговый центр", – отметил Telegram-канал Mash.

Во время взрыва внутри школы молились семь детей.

"У шестерых контузия, у одного из них — закрытая черепно-мозговая травма, он госпитализирован", – говорится еще в одном посте Telegram-канала.

Сначала появилась информация о смерти нападавшего, но в итоге медики смогли его реанимировать.

"Я стоял на остановке. Примерно в 8:20 – 8:25 услышал сильный взрыв со стороны монастыря, в глубине. Подумал, газ у кого-то взорвался. Уже через пять минут были на месте все службы: и пожарные, и ДПС, и реанимация. Сначала пожарные не могли подъехать к монастырю из-за арки. Потом ребята из полиции рванули вниз, в объезд, видимо, там проезд более доступный. Пожарные поехали за ними", — рассказал РБК житель Серпухова Виталий Гладышев.

Источники "Интерфакса" сообщили о задержании подозреваемого.

"Мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений. Во время учебы нападавший подвергался "буллингу", — рассказал собеседник агентства.

Напомним, что в сентябре этого года в Пермском государственном университете устроил стрельбу 18-летний Тимур Бекмансуров. Тогда погибли несколько учеников.

До этого Фокус писал о теракте в казанской школе, который устроил 19-летний Ильназ Галявиев. Он убил девятерых человек, в клиническую больницу Казани попали 19 детей и двое взрослых. На допросе Галявиев называл себя "Богом" и хотел, чтобы об этом все узнали.