Теракт у Росії. Підліток підірвав бомбу в жіночому монастирі Серпухова (фото, відео)

Вибух міг скоїти колишній учень православної класичної гімназії 18-річний Владислав Струженков. Під час навчання він піддавався булінгу.

У Серпухівському жіночому монастирі підліток підірвав саморобний пристрій, вісім людей постраждали. Про це повідомило російське агентство ТАСС із посиланням на джерело в правоохоронних органах.

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Вибух стався о 8:00 ранку за місцевим часом. Пошкоджено двері розташованої в монастирі православної класичної гімназії, розташованої поруч із Введенським Владичним жіночим монастирем Серпухова (Московська область).

У головному управлінні МВС Росії в Московській області уточнили, що підрив влаштував випускник православної гімназії через конфлікт із педагогами. Нападник отримав поранення, разом із ним постраждав 15-річний підліток.

Telegram-канал Baza пише, що вибух влаштував 18-річний Владислав Струженков, після вибуху йому відірвало ногу.

"Унаслідок вибуху постраждав 15-річний Іван Г. У нього рвані рани обох ніг і опік стегна. Наразі його госпіталізують до Люберецького опікового центру", – зазначив Telegram-канал Mash.

Під час вибуху всередині школи молилися семеро дітей.

"У шістьох контузія, в одного з них — закрита черепно-мозкова травма, він госпіталізований", — йдеться ще в одному пості Telegram-каналу.

Спочатку з'явилася інформація про смерть нападника, але медики змогли його реанімувати.

"Я стояв на зупинці. Приблизно о 8:20 – 8:25 почув сильний вибух із боку монастиря, у глибині. Подумав, газ у когось вибухнув. Уже за п'ять хвилин були на місці всі служби: і пожежники, і ДПС, і реанімація. Спочатку пожежники не могли під'їхати до монастиря через арку. Потім хлопці з поліції рвонули вниз, в об'їзд, мабуть, там доступніший проїзд. Пожежники поїхали за ними", — розповів РБК житель Серпухова Віталій Гладишев.

Джерела "Інтерфаксу" повідомили про затримання підозрюваного.

"Мотивом злочину стала ненависть підозрюваного до педагогів школи та черниць на тлі особистих неприязних стосунків. Під час навчання нападник зазнав "булінгу", — розповів співрозмовник агентства.

Нагадаємо, що у вересні цього року в Пермському державному університеті вчинив стрілянину 18-річний Тимур Бекмансуров. Тоді загинуло кілька учнів.

До цього Фокус писав про теракт у казанській школі, який влаштував 19-річний Ільназ Галявієв. Він убив дев'ятьох людей, до клінічної лікарні Казані потрапили 19 дітей і двоє дорослих. На допиті Галявієв називав себе Богом і хотів, щоб про це всі дізналися.