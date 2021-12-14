Саморобна бомба, позитивні відгуки та критика РПЦ: подробиці вибуху в монастирі Серпухова

Офіційні особи РПЦ готові надавати допомогу постраждалим, але не вказують на те, що було "спонукальним мотивом для молодої людини".

Владислав Струженков, який здійснив самопідрив у Серпухівському Владичному Введенському монастирі, мав бомбу власного виготовлення. Як повідомляє Mash, вибуховий пристрій був виготовлений із підручних матеріалів, які перебувають у вільному доступі в господарських магазинах.

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Під час розслідування експерти з'ясували, що компоненти саморобної бомби були в загальному доступі. Пристрій представляв собою металеву колбу, начинену сумішшю з цвяхів і шурупів. Під час обшуку в передбачуваному місці виготовлення слідчі виявили ці компоненти, у тому числі й безліч сірників, що очищені від сірки.

Також було встановлено, що в Струженкова був близький друг, 18-річний Микита, на якого вийшли слідчі, вивчивши листування в соцмережах. Під час допиту він зізнався, що разом із Владиславом вони зібрали бомбу та проводили її випробування в лісі. Проте хлопець сказав, що про вибух у місцях скупчення людей ніколи не йшлося.

Що говорять про Владислава Струженкова?

Настоятелька монастиря ігуменя Алексія (Петрова) дала характеристику Владиславу та загалом говорила про нього позитивно, але водночас не знає, що було "спонукальним мотивом для молодої людини".

"Усі педагоги й учні кажуть, що він був абсолютно тихий і непомітний хлопчик. До нас його віддали в середні класи після того, як у нього виникли проблеми в спілкуванні у звичайній школі — дитина зазнавала цькування, і після цього його мама віддала до православної гімназії ", — розповіла ігуменя.

Настоятелька стверджує, що в гімназії він не мав конфліктів ні з педагогами, ні з учнями, але при цьому згадала інформацію про те, що Владислав мав хронічні захворювання та проблеми з психічним здоров'ям.

Коментарі офіційних представників РПЦ

Глава Синодального відділу з взаємин Церкви з суспільством та ЗМІ Володимир Легойда прокоментував інцидент у своєму Telegram і повідомив, що Церква надасть "допомогу та всебічне сприяння всім постраждалим" у цій події.

"Де б не відбувалися подібні напади — вони викликають однакову скорботу, бажання не допустити подібного в майбутньому... Церква, у тому числі в навчальних закладах, працює і з важкими підлітками, у яких зіпсоване життя. Ми й надалі працюватимемо з усіма дітьми", — зазначив Легойда.

Варто також відзначити коментарі колишнього протодиякона РПЦ Андрія Кураєва, який замість стандартних фраз про "допомогу та підтримку" відкрив кілька цікавих деталей.

За його словами, гімназія в Серпухові була зразковою і до події мала бездоганну репутацію. До неї набирали учнів не безкоштовно, при тому, що вона отримує фінансування від держави, — пільги мають лише діти священиків.

Проте платне православне виховання, на думку Кураєва, дало збій.

"Немає жодної традиції православної педагогіки, тим більше монастирської. Церковно-навчальна класика — це думки старих бездітних і безсімейних відлюдників, у яких ніколи не боліла голова через те, як бути з донькою-на-виданні. Тому монастирські школи — це простір експериментів на дітях. Ці експерименти ставлять люди, які бояться дітей. І цей свій страх вони маскують парканом жорстких заборон і вимог", — сказав опальний протодиякон.

Головна причина того, що сталося, на думку Кураєва, полягає в безлічі доданків, серед яких:

нарочита ієрархізація стосунків;

насаджувана культура лестощів і лицемірства;

загальна мілітаризація церковної пропаганди;

відмова від засудження хейтингу та насильства в церковній і російській історії;

ставка на безмежне самозвеличення церковного життя й історії;

виведення церковних лідерів за межі критики навіть світської преси.

Нагадаємо, що в Серпухівському жіночому монастирі підліток підірвав саморобний пристрій. За словами правоохоронців, вибух влаштував випускник православної гімназії через конфлікт із освітянами.