В Беларуси до 12 лет тюрьмы грозит всем за призыв ввести санкции против режима Лукашенко

За призыв ввести санкции грозит от 6 до 12 лет тюрьмы, в зависимости от обстоятельств.

В Беларуси грозит уголовная ответственность с тюремным заключением до 12 лет тем, кто будет призывать публично ввести санкции против режима президента Александра Лукашенко. Об этом сообщило государственное агентство Белта.

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Минимальная ответственность — 6 лет лишения свободы, грозит тем, кто будет обращаться с такой просьбой к рядовым лицам. Больше дадут в Беларуси лицам, которые станут обращаться с просьбой ввести ограничения к иностранным государствам и международным организациям — за это могут посадить на 10 лет. Ну и 12 лет это срок для должностных лиц, которые, воспользовавшись полномочиями, призвали ввести санкции; или же если такой призыв привел к тяжким последствиям — ограничению торговли, санкции против предприятий и т.д.

Отметим, что этому предшествовала договоренность глав МИД Евросоюза накануне, 14 декабря, по дополнительным санкциям против Беларуси из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

Напомним, что Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу приостановкой транзита российского газа в случае, если санкции приведут к значительному ущербу и других вариантов ответить на них не будет. Хотя глава Кремля Владимир Путин и не одобряет такую позицию коллеги.

Впервые ряд стран, в том числе из ЕС, ввели санкции против Беларуси после разгонов массовых протестов в стране, которые произошли после оглашения результатов президентских выборов в 2020 году.