У Білорусі до 12 років в'язниці загрожує всім за заклик запровадити санкції проти режиму Лукашенка

За заклик ввести санкції загрожує від 6 до 12 років ув'язнення, залежно від обставин.

У Білорусі загрожує кримінальна відповідальність з ув'язненням до 12 років тим, хто закликатиме публічно запровадити санкції проти режиму президента Олександра Лукашенка. Про це повідомило державне агентство Белта.

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Мінімальна відповідальність — 6 років позбавлення волі, загрожує тим, хто звертатиметься з таким проханням до рядових осіб. Більше дадуть у Білорусі особам, які звертатимуться з проханням запровадити обмеження до іноземних держав і міжнародних організацій — за це можуть посадити на 10 років. Ну і 12 років – це термін для посадових осіб, які, скориставшись повноваженнями, закликали запровадити санкції; або якщо такий заклик спричинив тяжкі наслідки — обмеження торгівлі, санкції проти підприємств тощо.

Зазначимо, що цьому передувала домовленість глав МЗС Євросоюзу напередодні, 14 грудня, щодо додаткових санкцій проти Білорусі через міграційну кризу на кордоні з Польщею.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко пригрозив Євросоюзу призупиненням транзиту російського газу в разі, якщо санкції призведуть до значних збитків та інших варіантів відповісти на них не буде. Хоча голова Кремля Володимир Путін і не схвалює такої позиції колеги.

Уперше низка країн, зокрема з ЄС, запровадили санкції проти Білорусі після розгонів масових протестів у країні, які відбулися після оголошення результатів президентських виборів у 2020 році.