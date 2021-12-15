Мальта первой в Европе легализовала немедицинскую марихуану для личного пользования и выращивания

Решение поддержало большинство голосов в парламенте Мальты.

Мальта стала первой европейской страной, которая позволит своим гражданам марихуану для личного пользования. Об этом сообщает BBC.

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Взрослым разрешат иметь при себе до семи граммов "травы" и выращивать дома до четырех растений. При этом курение на публике и при детях будет наказываться жесткими штрафами — до 500 евро.

Также мальтийцам разрешено создавать некоммерческие организации с составом до 500 человек, которые занимались бы массовым выращиванием марихуаны для их членов.

Власти заявляют, что к людям, которые курят каннабис, больше не будут относиться, как к преступникам, однако торговля наркотиками останется незаконной.

Премьер-министр Мальты Роберт Абела пояснил, что цель такого закона — регулировать этот сектор, чтобы люди не искали марихуану на черном рынке, а также снизить психологический ущерб для родителей, когда их детей арестовывают за "косяк".

Против этого закона выступала правоцентристская оппозиция, медики и церковь. Их представители боялись, что в стране вырастет число наркоманов в связи с легализацией каннабиса. Но чиновники утверждают, что ни в коем случае не пропагандируют потребление марихуаны, они наоборот, за здоровый образ жизни — просто хотят дать людям свободу выбора.

Отметим, что в Европе есть страны, где декримилизировано личное употребление "травы", но Мальта стала первой, где разрешили и курить каннабис, и выращивать.

Напомним, что в этом году в Германии аптекам разрешили продавать медицинский каннабис. За грамм сухого растения нужно отдать чуть более 4 евро.