Перша країна Європи легалізувала немедичну марихуану для особистого користування і вирощування
Рішення підтримала більшість голосів у парламенті.
Мальта стала першою європейською країною, яка дозволить своїм громадянам марихуану для особистого користування. Про це повідомляє ВВС.
Дорослим дозволять мати при собі до семи грамів "трави" та вирощувати вдома до чотирьох рослин. При цьому куріння на публіці та в присутності дітей каратиметься жорсткими штрафами — до 500 євро.
Також мальтійцям дозволено створювати некомерційні організації зі складом до 500 осіб, які б займалися масовим вирощуванням марихуани для їх членів.
Влада заявляє, що до людей, які курять канабіс, більше не ставитимуться, як до злочинців, проте торгівля наркотиками залишиться незаконною.
Прем'єр-міністр Мальти Роберт Абела пояснив, що мета такого закону — регулювати цей сектор, щоб люди не шукали марихуану на чорному ринку, а також знизити психологічні збитки для батьків, коли їхніх дітей заарештовують за "косяк".
Проти цього закону виступала правоцентристська опозиція, медики та церква. Їхні представники боялися, що в країні зросте кількість наркоманів у зв'язку з легалізацією канабісу. Але чиновники стверджують, що в жодному разі не пропагують споживання марихуани, вони навпаки, за здоровий спосіб життя просто хочуть дати людям свободу вибору.
Зазначимо, що в Європі є країни, де декримілізовано особисте вживання "трави", але Мальта стала першою, де дозволили курити канабіс і вирощувати.
Нагадаємо, що цьогоріч у Німеччині аптекам дозволили продавати медичний канабіс. За грам сухої рослини необхідно віддати трохи більше 4 євро.