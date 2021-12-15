Перша країна Європи легалізувала немедичну марихуану для особистого користування і вирощування

Рішення підтримала більшість голосів у парламенті.

Мальта стала першою європейською країною, яка дозволить своїм громадянам марихуану для особистого користування. Про це повідомляє ВВС.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Дорослим дозволять мати при собі до семи грамів "трави" та вирощувати вдома до чотирьох рослин. При цьому куріння на публіці та в присутності дітей каратиметься жорсткими штрафами — до 500 євро.

Також мальтійцям дозволено створювати некомерційні організації зі складом до 500 осіб, які б займалися масовим вирощуванням марихуани для їх членів.

Влада заявляє, що до людей, які курять канабіс, більше не ставитимуться, як до злочинців, проте торгівля наркотиками залишиться незаконною.

Прем'єр-міністр Мальти Роберт Абела пояснив, що мета такого закону — регулювати цей сектор, щоб люди не шукали марихуану на чорному ринку, а також знизити психологічні збитки для батьків, коли їхніх дітей заарештовують за "косяк".

Проти цього закону виступала правоцентристська опозиція, медики та церква. Їхні представники боялися, що в країні зросте кількість наркоманів у зв'язку з легалізацією канабісу. Але чиновники стверджують, що в жодному разі не пропагують споживання марихуани, вони навпаки, за здоровий спосіб життя просто хочуть дати людям свободу вибору.

Зазначимо, що в Європі є країни, де декримілізовано особисте вживання "трави", але Мальта стала першою, де дозволили курити канабіс і вирощувати.

Нагадаємо, що цьогоріч у Німеччині аптекам дозволили продавати медичний канабіс. За грам сухої рослини необхідно віддати трохи більше 4 євро.