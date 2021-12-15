Самый высокий вулкан Европы выбросил шестикилометровый столб пепла (видео)

Из-за значительного выброса пепла был закрыт аэропорт в Катании.

В Италии на вулкане Этна зафиксировали извержение, которое повлекло за собой выброс плотных столбов пепла высотой до 6 км и более. Об этом сообщает Volcanodiscovery.

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На восточном фланге вулкана произошел небольшой выток лавы: специалисты пояснили, что это была старая (дегазированная) магма из канала, ведущего к выходам на вершине. Она просто "просочилась" через небольшую боковую трещину.

В то же время усиливаются вулканические толчки.

"Похоже, что вулкан вот-вот вызовет новую фазу фонтанирования лавы, известную как пароксизм из самого активного выходящего на вершину вулкана", — говорится в сообщении.

Всю ночь вулкан был умеренно активен, производя небольшой поток лавы, но не было никаких признаков взрывной активности.

Вулкан Этна является самым высоким действующим на сегодня вулканом Европы, который расположен в Сицилии. Его высота меняется с каждым извержением и сейчас она достигает более трех тысяч метров. Возраст вулкана — более 350 тыс. лет.

Как сообщалось, осенью на Канарах активизировался вулкан Кумбре-Вьеха: местные власти сообщили, что такой силы извержения еще не было.