Найвищий вулкан Європи викинув шестикілометровий стовп попелу (відео)

Через значний викид попелу було закрито аеропорт у Катанії.

В Італії на вулкані Етна зафіксували виверження, яке спричинило за собою викид щільних стовпів попелу заввишки до 6 км і більше. Про це повідомляє Volcano Discovery.

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На східному фланзі вулкана стався невеликий витік лави: фахівці пояснили, що це була стара (дегазована) магма з каналу, що веде до виходів на вершині. Вона просто "просочилася" через невелику бічну тріщину.

Водночас посилюються вулканічні поштовхи.

"Схоже, що вулкан ось-ось викличе нову фазу фонтанування лави, відому як пароксизм, із найактивнішого вулкана, що виходить на вершину", — йдеться в повідомленні.

Усю ніч вулкан був помірковано активний, виробляючи невеликий потік лави, але не було жодних ознак вибухової активності.

Вулкан Етна є найвищим діючим на сьогодні вулканом Європи, розташованим у Сицилії. Його висота змінюється з кожним виверженням, і зараз вона сягає понад три тисячі метрів. Вік вулкана – понад 350 тис. років.

Як повідомлялося, восени на Канарах активізувався вулкан Кумбре-В'єха: місцева влада повідомила, що такої сили виверження ще не було.